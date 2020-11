Landkreis Gifhorn

„Wir nehmen die Regeln sehr genau“, sagt Dierk Hickmann. Zusammen mit seinem Vorstandsteam steuert der erste Vorsitzende des MTV Isenbüttel den 2000 Mitglieder starken Verein durch den zweiten Corona-Lockdown. Das Sportangebot ist noch bis mindestens Ende November ausgesetzt – und zwar bei allen 248 Sportvereinen im Kreis Gifhorn mit ihren insgesamt 67 000 Mitgliedern.

Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen sagt Dierk Hickmann: „Ich habe Verständnis für die Maßnahmen. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, dass es wieder besser wird.“ Da stimmen ihm Maik Feuerhahn als Vorsitzender des SC Weyhausen und Stefan Müller vom Wesendorfer SC zu. Positiv ist: Die Mitglieder halten ihren Vereinen die Treue.

Das berichten die drei Vorsitzenden übereinstimmend. „Es gibt vereinzelte Austritte, aber auch einige Zugänge“, berichtet Stefan Müller. Der Wesendorfer SC steht damit relativ konstant bei 710 Mitgliedern. Diese Tendenz bestätigt der MTV Isenbüttel mit seinen 2000 Mitgliedern. Beim SC Weyhausen hat Corona die positive Mitgliederentwicklung abgebremst. Die Zahl steht dort bei 610 – und ist „so hoch wie noch nie“, sagt Maik Feuerhahn – aber eben auch seit einiger Zeit nicht mehr gestiegen.

Nichts los auf dem Sportgelände: Der SC Weyhausen berichtet von seinen Erfahrungen im Coronajahr 2020. Quelle: Jörg Rohlfs

Corona hat Auswirkungen auf das 100-jährige Vereinsjubiläum des SC Weyhausen im kommenden Jahr

Dem SC Weyhausen ist Corona in die Vorbereitungen zum 100-jährigen Vereinsjubiläum gegrätscht. Dieses begeht der Verein im kommenden Jahr. „Die ersten Veranstaltungen mussten wir schon absagen“, berichtet der Vorsitzende – etwa das Mini-Handballturnier in Kooperation mit den Grundschulen. Und der Kinderfasching steht auf der Kippe. Maik Feuerhahn hofft, dass zumindest ab dem Frühjahr wieder Veranstaltungen möglich sind.

Normaler Sportbetrieb war auch zwischen den beiden Corona-Lockdowns nicht möglich. Strenge Hygienevorschriften führten zu Einschränkungen: So gab es Einbahnstraßenregelungen an den Sportstätten, die Daten der Teilnehmer wurden erfasst oder maximale Teilnehmerzahlen für Gruppen festgelegt. „Wir haben sogar mehr gemacht vorgeschrieben“, berichtet Dierk Hickmann. Zum Beispiel hat der MTV bei Kindern in allen Sportgruppen Fieber messen lassen und die Angebote entzerrt, auch wenn es gar nicht vorgeschrieben war. Beim SC Weyhausen ist Geschäftsführer Karsten Kohnert die Umsetzung der Corona-Regeln verantwortlich. „Er hat schon Konzepte, bevor wir die Regeln kennen und macht fantastische Arbeit“, lobt Vereinsvorsitzender Feuerhahn.

Hygieneregeln beim MTV Isenbüttel: Die meisten der 2000 Mitglieder haben Verständnis für die Einschränkungen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Nur wenige Vereinsmitglieder haben kein Verständnis für die Corona-Regeln

„So richtig froh ist bei uns keiner über den erneuten Lockdown“, sagt Stefan Müller. Die Mehrheit der Mitglieder habe jedoch Verständnis dafür, dass derzeit kein Vereinssport stattfinden darf. „Alle Sportler sind traurig, wenn sie nicht trainieren können“, sagt Maik Feuerhahn. Dennoch gebe es auch im SC Weyhausen „nur ganz wenige Mitglieder, die kein Verständnis haben“, vor allem seien es ältere. Ähnlich ist es auch beim MTV Isenbüttel. „Vor allem beim ersten Lockdown waren viele ältere Mitglieder nicht mit den Maßnahmen einverstanden“, wundert sich Vorsitzender Dierk Hickmann.

Die Sportvereine und ihre Mitglieder hoffen, dass sie bald wieder loslegen können. Von Normalbetrieb ab Anfang Dezember geht aber keiner aus. „Wenn wir wieder hochfahren, dann langsam“, bereitet Dierk Hickmann die MTV-Mitglieder darauf vor, dass es auch nach einem Neustart noch Einschränkungen für den Sportbetrieb geben wird. Aber dann sind die Vereine aufgrund der Erfahrungen des laufenden Jahres zumindest vorbereitet. „Die Pläne sind erarbeitet und müssen nur wieder hervorgeholt oder angepasst werden“, sagt Stefan Müller.

Von Christian Albroscheit