Verein Dialog - Für Kinder und Jugendliche in Not: Gerade jetzt ist dieses Gifhorner Angebot so wichtig

Mitten in der Pandemie sind sie gestartet und mitten in der Pandemie gerät ausgerechnet das, was sie beschützen möchten, etwas aus dem Blick. Kinder und Jugendliche, die geschlagen oder gar sexuell misshandelt werden oder wurden, finden bei Dialog im Kirchweg 7 Hilfe. Wie die Einrichtung gerade die Zeit erlebt, was sie leistet...