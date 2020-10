Gifhorn

Die Corona-Krise sorgt auch für ein dickes Loch im städtischen Haushalt, doch von einem bereits angelaufenen Großprojekt will sich die Verwaltung nicht verabschieden: Die Sanierung der Sporthalle in der Flutmulde läuft wie geplant weiter. Ein Fertigstellungstermin wurde für den Spätsommer 2021 ins Auge gefasst.

Plastikeimer, die bei heftigen Schauern und Güssen notwendig waren, um durch das Dach laufende Regenwasser aufzufangen: Nur eines von vielen Beispielen, die in der letzten Zeit immer wieder deutlich machten, wie schlecht es um die Substanz der 1978 erbauten Halle bestellt ist. Eine Sanierung des Hallendaches war unumgänglich.

„Die Arbeiten sind bereits angelaufen“

„Die Arbeiten sind bereits angelaufen“, sagt Stadtsprecherin Annette Siemer. Der Rückbau sei überwiegend erledigt. Die Dacherneuerung und die Ergänzung des Dachtragwerks würden in den kommenden Tagen starten. Im Anschluss beginn die Wiederaufbauphase.

Bei der Hallen-Sanierung geht’s aber auch um die Modernisierung von Tribüne, Regieraum, Lehrer- und Sportler-Umkleiden, Sanitärbereich, Anbau sowie Besucher-WC. Eine weitere Großbaustelle des Sanierungsprojekts ist die Erneuerung von Elektro- und Heizungstechnik. Auch der mehr als 40 Jahre alte Sportboden, bei dem es immer wieder zu Absackungen gekommen ist, muss raus. Ebenso geht es um eine Verbesserung der Be- und Entlüftung.

„Die Gewerke Stark- und Schwachstrom, Dachdecker, Zimmerer, Blitzschutz, Heizung-Lüftung-Sanitär, Abbruch, Metallbau- und Fenster, Bauzaun und Gerüst sowie die Erdarbeiten sind ausgeschrieben und bereits beauftragt“, berichtet Siemer. Die Sanierungskosten – das Land beteiligt sich mit einer Fördersumme von 400 000 Euro – liegen weiterhin bei rund 5,5 Millionen Euro.

Nach der Sommerpause 2021 soll Betrieb wieder starten

„Die Halle soll auf jeden Fall nach der Sommerpause 2021 wieder in Benutzung gehen“, ist Siemer optimistisch, dass die umfangreichen Arbeiten in einem Jahr erledigt sind. Bis dahin stünden den Vereinen und Schulen Ausweichmöglichkeiten in anderen Hallen zur Verfügung, versichert die Stadtsprecherin.

„Am Tag der Förderscheck-Übergabe durch das Land haben wir die Alternativ-Lösungen beschrieben“, erklärt Siemer. Sämtliche Trainingszeiten des MTV Gifhorn seien auf viele verschiedene Sporthallen im Stadtgebiet aufgeteilt. „Ebenso die Schulsportzeiten des Humboldt-Gymnasiums, der Freiherr-vom-Stein-Schule, der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule und der Gebrüder-Grimm-Schule“, so Annette Siemer.

Durch die Sanierung der Flutmulde und die durch Corona bedingten „Lüftungspausen“ nach einem Gruppenwechsel müssten alle Vereine, auch der MTV Gifhorn, ein paar Abstriche in Kauf nehmen. „Aufgrund der Hygienevorschriften verzichten zurzeit auch ein paar Gifhorner Schulen auf Sportunterricht in Hallen“, weiß die Sprecherin der Stadt.

Eine ursprünglich für Anfang kommenden Jahres geplanter Fertigstellungstermin gilt übrigens nicht mehr, denn durch Verzögerungen wurde der Zeitplan für die Hallen-Sanierung über den Haufen geworfen: Als Fachbereichsleiter Karsten Moritz der Politik das Projekt im Dezember 2019 im Detail vorstellte, war die Verwaltung noch von einer Inbetriebnahme zum 5. Februar 2021 ausgegangen.

Von Uwe Stadtlich