Trotz der Aufforderung, in Zeiten der Corona-Krise zu Hause zu bleiben, erlebten die Wertstoffhöfe in den letzten Tagen einen regelrechten Ansturm. Der Landkreis zieht nun die Reißleine. In Ausbüttel ist die Abgabe geschlossen, für Wesendorf gelten ab Samstag neue Regeln.