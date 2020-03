Kein Engpass bei Gelben Säcken

Gifhorn

Auch wenn die Corona-Krise derzeit alles auf den Kopf stellt, gelten weiterhin die Regel für Mülltrennung. Gelbe Säcke sind im Landkreis jedoch nicht mehr an allen gewohnten Ausgabestellen erhältlich – viele Kommunen haben ihre Verwaltungen nämlich dicht gemacht.

Bürgerbüro dicht

„Einen Engpass gibt’s bei den Gelben Säcken jedoch nicht“, versichert am Freitag eine Mitarbeiterin des Müllentsorgers Remondis. Weil das Bürgerbüro in Gifhorn geschlossen habe, seien Säcke für den Verpackungsmüll derzeit im E-Center in Gamsen, beim Tierfreund-Markt Gifhorn in der Bahnhofsstraße und auch bei Remondis im Heidland 11 erhältlich.

Ausgabestellen im Landkreis

Im Internet verweist der Landkreis zudem auf weitere Ausgabestellen im Kreisgebiet: Brome (Raiffeisen-Markt, Bahnhofsstraße), Calberlah (Jankowski, Hauptstraße 43), Ehra-Lessien (Hofladen Masur, Bromer Str. 8), Groß Schwülper (E-Neukauf Ankermann) sowie Grußendorf (Getränkemarkt, Alte Landstraße).

Die richtige Mülltrennung

In den Gelben Sack gehören ausschließlich Verpackungsmaterialien, die nicht aus Glas oder ausschließlich aus Papier und Kartonage bestehen – beispielsweise Kunststoffflaschen, Getränkekartons, Dosen oder Schraubdeckel.

Von Uwe Stadtlich