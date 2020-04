Trotz Corona: Moin-Moin-Team weiter im Einsatz

Gifhorn

Die Corona-Krise hat alles auf den Kopf gestellt. Trotzdem bietet der Tagestreff Moin Moin an der Braunschweiger Straße wohnungslosen und armen Menschen weiter seine Hilfe an. Es gibt jedoch für die Besucherinnen und Besucher Einschränkungen.

Dusche und Essen

Sich mit Essen stärken, unter die Dusche gehen oder die Wäsche waschen: An diesem Angebot des Tagestreffs, der 1991 gegründet wurde und seit 1993 in einem kleinen Haus an der Braunschweiger Straße zu finden ist, hat sich nichts geändert. „Jedoch ist die Tür unserer Einrichtung seit dem 16. März dicht – wir reagieren auf Klopfen oder Telefonate“, sagt Moin-Moin-Mitarbeiter Uwe Bilau. Gruppenangebote gebe es allerdings aufgrund der Pandemie nicht mehr.

„Um das Ansteckungsrisiko für uns und unsere Gäste möglichst gering zu halten, werden Personen nur noch einzeln in die Räume gelassen“, so Bilau. Mund- und Spuckschutz würden das Infektionsrisiko weiter minimieren. „Wir arbeiten bereits an einem Plan, der bei Lockerung der aktuellen Vorgaben in Kraft treten soll“, so der Sozialarbeiter. Er sehe die Betreuung von kleineren Gruppen vor. „Es wird dann einen separaten Ein- und Ausgang geben, um die Distanzregelung einzuhalten“, so Bilau.

Deutlich weniger Besucher

Normalerweise wird Moin Moin täglich von rund 50 Hilfsbedürftigen besucht. „Diese Zahl ist in der Corona-Krise deutlich zurückgegangen“, weiß Bilau. Insbesondere umherziehende Wohnungslose würden den Weg derzeit nur noch selten finden. „Sie bleiben derzeit an einem Ort – die Angst vor Ansteckung ist offenbar zu groß“, vermutet Bilau.

Trotzdem hat das dreiköpfige Team von Moin Moin keine Langeweile. Täglich werden bis zu zehn Lunchpakete für das Obdachlosenheim im Kiebitzweg gepackt. „Die Menschen dort bleiben häufig nur einen Tag – es fehlt ihnen die Möglichkeit, sich zu versorgen und etwas zu essen“, sagt Bilau. Er weiß, wie notwendig die Hilfe an dieser Stelle ist. Lebensmittelknappheit herrscht zum Glück nicht, die Spenden der Tafel und von Bürgerinnen und Bürger hätten in der Corona-Krise zugenommen, bedankt sich Bilau.

Es sieht wieder richtig schick aus

„Den eingeschränkten Betrieb unserer Einrichtung haben wir noch für ein anderes Projekt genutzt“, berichtet der Sozialarbeiter. Die Moin-Moin-Räume seien in den vergangenen Wochen komplett durchrenoviert worden. „Es sieht wieder richtig schick aus“, berichtet Bilau und freut sich darauf, nach Corona wieder im Normalbetrieb durchstarten zu können.

Von Uwe Stadtlich