Es ist ein Wagnis, und ein Defizit wird in Kauf genommen: Trotz Corona servieren die Kulturvereine des Kreises auch 2020 die „Heißen Kartoffeln“. Mitte September geht’s los. Sieben Events an sechs Veranstaltungsorten sind geplant und TV-Größen wie Christoph Sieber und Markus Maria Profitlich sind mit dabei.

„Es wird kein Spaziergang, aber wir wollen in Corona-Zeiten ein positives Signal setzen“, erklärte Dr. Elga Eberhardt, die die Veranstaltung seit Jahren organisiert. „Wir kalkulieren ein Defizit ein und hoffen, dass uns die Zuschauer nicht im Stich lassen“, ergänzte Willy Knerr, der gemeinsam mit Britta Scheller und Waldemar Butz für die sieben Kulturvereine des Kreises Position bezog. „Lassen Sie uns auch in Zukunft nicht im Stich, denn wir tun es auch, weil wir mit Blick auf die Künstler eine Verantwortung haben“, wandte sich Butz an die Sponsoren LSW, Sparkasse und Landkreis-Stiftung.

Weniger Sitzplätze und Abstandsregeln

Weniger Sitzplätze in Stadthallen und Sälen sowie Hygiene- und Abstandsregeln: Trotzdem dürfen sich die Fans der Veranstaltung „Heiße Kartoffeln“, die in diesem Jahr ihre 17. Auflage erfährt, auf ein Knaller-Programm freuen. „Es gibt erneut eine bunte Mischung von Witz, Charme und geistreichen Pointen“, verspricht Eberhardt. Vom 18. September bis zum 2. Oktober finden sieben Veranstaltungen an sechs Orten statt – los geht’s jeweils um 19.30 Uhr.

Christoph Sieber. Quelle: Tatiana Kurda

Kein Geringerer als der großartige Kabarettist Christoph Sieber macht am Freitag, 18. September, mit seinem aktuellen Solo-Programm „Mensch bleiben“ den Auftakt in Gifhorns Stadthalle. Mit seiner schelmischen, urkomischen und komödiantischen Art nimmt Sieber gnadenlos aktuelles Geschehnisse unsere Zeit ins Visier.

Fantasie und grandioser Humor

Weiter geht’s am Sonntag, 20. September, in der Okerhalle in Groß Schwülper. Unter dem Motto „Ein bisschen Lars muss sein“ swingt, singt und springt dort Lars Redlich von der Sopran-Arie in den Hip Hop. Die Zuschauer erleben mit, wie er Hits wie „Stairway to Heaven“ oder „Despacito“ als Rocker oder Diva brüllend komisch umtextet. „Seine Songs zeugen von Fantasie und grandiosem Humor“, so Eberhardt.

Am Dienstag, 22. September, berichtet dann Frieda Braun in der Wittinger Stadthalle unglaublich unterhaltsam von ihren persönlichen Erfahrungen während eines Schweigeseminars. „Das Seminar, eigentlich gedacht zur inneren Einkehr, erweist sich für Frieda als Nervenprobe“, lädt Dr. Elga Eberhardt dazu ein, auch diese Kabarett-Veranstaltung nicht zu verpassen. Titel des Solo-Programms, das ein launiger Streifzug durch verschiedene Alltagssituationen ist: „Sprechprobe“.

Weiter geht es dann am Freitag, 24. September, mit dem dritten Solo-Programm von Stefan Waghubinger in Groß Oesingen im Gasthaus „Zur Linde“. Auf dem Dachboden der Garage seiner Eltern sucht er eine leere Schachtel – und findet den, der er mal war, sowie den, der er mal werden wollte, und den, der er ist. 90 Minuten glänzende Unterhaltung sind garantiert.

Sex und andere Missgeschicke

Helene Bockhorst Quelle: Sascha Moll

Von Sex und anderen Missgeschicken erzählt schließlich am Montag, 27. September, im Gasthof „Zur Linde“ in Hankensbüttel die Nachwuchskünstlerin Helene Bockhorst. Sie stellt sich in ihrem Solo-Programm schonungslos selbst in Frage und präsentiert Geschichten und Ereignisse, die lustig sind – sofern man sie nicht selbst miterleben muss.

Mit Markus Maria Profitlich steht dann am Dienstag, 28. September, ein Comedy-Allroundkünstler auf den Bühnenbrettern der Gifhorner Stadthalle. In seinem Programm „Einmal alles!“ beschränkt sich der TV-Star nicht nur auf ein Genre. Er kombiniert vielmehr Comedy, Kabarett und Entertainment geistreich in der selten gewordenen Kunst der Komik miteinander. Unterstützt wird er dabei von Ingrid Einfeld oder Thomas Hackenberg.

Den Abschluss macht am Freitag, 2. Oktober, im Dorfgemeinschaftshaus Leiferde der Kabarettist Michael Frowin. Das Publikum darf sich an diesem Abend bei „Der Kanzlerchauffeur...bremst für Deutschland“ auf eine perfekte Mischung aus beißender Satire und krachender Komik freuen – es geht unter anderem um Dieselskandal, Digitalisierung, Glyphosat und neue deutsche Freundlichkeit.

Bratkartoffeln mit Matjes, Ofenkartoffeln oder vegane Kartoffel-Lauch-Suppe: Bei allen Kabarett-Veranstaltungen werden erneut Leckereien rund um die schmackhafte Knolle aufgetischt. Die kulinarischen Genüsse sind jedoch im Eintrittspreis nicht enthalten.

Das Platzangebot ist reduziert

„Durch die Abstandsregeln ist nur ein reduziertes Platzangebot vorhanden“, rät Dr. Elga Eberhardt dazu, sich die Karten für die Kabarett-Tage rechtzeitig zu sichern. Die Tickets gibt es beim Kulturverein Gifhorn Tel. (0 53 71) 81 39 24 oder per Mail info@kulturverein-gifhorn.de. Die Bestellung müssen unter Angabe der Adresse und Telefonnummer erfolgen. Ferner gibt es die Karten auch in der AZ-Konzertkasse, Steinweg 73. Weitere Infos gibt es zudem unter www.heisse-kartoffeln.de.

Von Uwe Stadtlich