Ein Gifhorner hat Polizisten bedroht und beleidigt und einen Streifenwagen beschädigt. Die Polizei hat ihn dafür in Gewahrsam genommen – jetzt laufen mehrere Strafverfahren gegen den Mann.

Tritte gegen Streifenwagen und Beleidigung von Polizisten: Gifhorner in Gewahrsam

Sachbeschädigung Tritte gegen Streifenwagen und Beleidigung von Polizisten: Gifhorner in Gewahrsam