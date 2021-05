Gifhorn

Trinkwasser wird in Zeiten des Klimawandels ein immer wertvolleres Gut werden. In vielen Regionen der Welt ist es nach Ansicht von Experten angesichts von Trockenperioden, Mehrverbrauch durch eine wachsende Menschheit sowie drohende Versalzung des Grundwassers durch den Anstieg des Meeresspiegels gefährdet. Für den Landkreis Gifhorn wagt Andreas Schmidt, Geschäftsführer des Wasserverbandes, einen Ausblick bis ins Jahr 2050.

„Die Verantwortlichen des Wasserverbandes Gifhorn haben sich schon immer in der Verantwortung gesehen, ihr Handeln an langfristigen Maßstäben zu orientieren und sich frühzeitig auf alle denkbaren Entwicklungen einzustellen“, so Schmidt. Beispiele dafür seien Maßnahmen unter anderem zwischen 2006 und 2014, durch die der Verband die Wasserversorgung auch in den Trockenjahren 2018 und 2019 gewährleisten konnte, betont er. „Allerdings stieß der Verband dabei an seine Grenzen und musste alle Kapazitäten ausnutzen, auch die Pumpen, die nur für den Notfall vorgesehen waren. 2018 beschloss die Verbandsversammlung daher erste Schritte zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung auch für die nächsten Jahrzehnte.“ Konkret heißt das, dass der Wasserverband beispielsweise bis Ende 2021 laut Schmidt mehr als zwölf Millionen Euro investieren will.

Technik nützt nur, wenn ausreichend Grundwasser vorhanden ist

Aber: „Eine ausreichende Anzahl von Brunnen und leistungsfähige Wasserwerke und Rohrnetze können nur dann ihren vollen Nutzen entfalten, wenn Grundwasser in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung steht, um es zu fördern, aufzubereiten und zu verteilen“, weiß auch Schmidt. Doch genau diese ausreichende Menge und Qualität bedroht der Klimawandel. Für den Landkreis Gifhorn allerdings trifft das offenbar nicht zu.

Der Wasserverband stützt sich bei der Lagebeurteilung für die Zukunft und entsprechende Maßnahmen auf die Klimawirkungsstudie von 2019, in welcher das Klimakompetenznetzwerk in Niedersachsen die mittel- bis langfristigen Auswirkungen abschätzt. „Die Studie prognostiziert bis 2050 für die Wasserschutzgebiete des Verbandes, in denen sich das später geförderte Grundwasser bildet, ein recht einheitliches Bild. Im Umfeld der Wasserwerke Lüsche, Hankensbüttel, Wittingen, Ettenbüttel, Groß Schwülper und Wedelheine ergibt sich in weiten Teilen keine Änderung der mittleren jährlichen Grundwasserneubildung und in einigen Teilen sogar eine Erhöhung. Das gilt unter dem Strich auch für Schönewörde“, so Schmidt.

Wasserverband blickt optimistisch bis ins Jahr 2050

Sein Fazit: „Die Fachleute sagen bis 2050 für unsere Wassereinzugsgebiete mindestens gleichbleibende, teilweise höhere zur Verfügung stehende Grundwassermengen voraus. Der Verband wird vorsorglich auch die technischen Voraussetzungen schaffen, dass die Qualität des Grundwassers einwandfrei bleibt und die von den Kundinnen und Kunden angeforderten Trinkwassermengen auch in klimatisch schwierigen Zeiten jederzeit in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.“ Grundlage für diese Einschätzung sei die Förderung von Grundwasser durch den Verband aus dem so genannten zweiten Stock, also tiefer gelegenen Erdschichten, in denen es keine unmittelbare Auswirkungen durch fehlende Niederschläge gebe. Der auf die Erdoberfläche auftreffende Regenwassertropfen brauche teilweise mehrere hundert Jahre, bis er im Trinkwasserreservoir ankomme.

Klimawandel: Zehn Tipps zur Reduzierung von Kohlendioxid, die jeder umsetzen kann Kohlendioxid – oder auch CO2 – ist der größte Faktor, wenn es um den Klimawandel geht. Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich der Ausstoß dieses Treibhausgases aber reduzieren. Dabei kann jeder mitmachen. 1. Richtig lüften: Fenster nur fünf Minuten ganz öffnen statt den ganzen Tag auf Kipp zu stellen. Darauf achten, dass die Heizung während der Lüftungsphase nicht läuft. 2. Richtig heizen: Muss es wirklich so warm sein? Jedes Grad, um das die Heizung niedriger gestellt ist, spart im Jahr rund 100 Kilogramm CO2. 3. Richtiges Lampenlicht: Jede Glühbirne im Haus durch LED-Lampen oder Energiesparlampen zu ersetzen, kostet am Anfang einiges. Doch anschließend spart der Austausch Geld und je Energiesparlampe etwa 50 Kilogramm CO2 im Jahr. 4. Strom richtig nutzen: Alle Geräte wie Computer, Licht, Fernseher, Radio sollten ausgeschaltet werden, wenn man das Zimmer für längere Zeit verlässt. Das schont den Geldbeutel und spart CO2. 5. Der richtige Schul- oder Arbeitsweg: Wer kann, sollte statt des Autos das Fahrrad, den Bus oder die Bahn nutzen. Das spart je Kilometer, der nicht mit dem Auto gefahren wird, im Schnitt mehr als 150 Gramm CO2. 6. Richtig Urlaub machen: Ähnlich sieht es mit dem Urlaub aus. Wer hier auf einen Flug verzichtet und stattdessen mit der Bahn fährt – wo möglich natürlich nur –, spart sogar noch mehr CO2 ein als bei einer Autofahrt. 7. Richtig einkaufen: Weniger Fleisch einkaufen und essen bedeutet weniger Tierhaltung. Gut für das Klima, denn der Aufwand für die Tierhaltung und die pupsenden Tiere sorgen für viel CO2 in der Luft. 8. Nochmal richtig einkaufen: Der Transport von Lebensmittel erzeugt viel CO2. Sicher, Ananas von deutschen Bauernhöfen gibt es nicht, aber in vielen Geschäften werden zahlreiche regional erzeugte Produkte angeboten. 9. Richtig kochen: Deckel auf den Topf spart ein Drittel Energie. Und wer die Herdplatte kurz vor dem Kochende ausstellt, kann die Restwärme nutzen. 10. Sich richtig waschen: Duschen statt baden hilft sparen, und zwar Geld, Wasser, Heizenergie und natürlich CO2.

Von Thorsten Behrens