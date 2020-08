Triangel

Die Täter, die am frühen Sonntagmorgen in Triangel den Volksbank-Geldautomaten auf dem Penny-Parkplatz gesprengt haben, haben mit Hilfe des Schaums aus einem Feuerlöscher versucht, eventuelle Spuren zu verwischen. Die Gifhorner Polizei fragt jetzt, wem womöglich in der Zeit vor der Tat ein Feuerlöscher entwendet worden ist. Bei anderen Sprengungen von Geldautomaten in der Region hatten die Täter zuvor Feuerlöscher von Tankstellengeländen geklaut, die Polizei geht davon aus, dass sie mit dem Schaum ihre Spuren beseitigen wollten. Wem ein Feuerlöscher entwendet wurde oder wer weitere Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. (0 53 71) 98 00 bei der Polizei zu melden.

Von der AZ-Redaktion