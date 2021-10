Gifhorn

Ihre beruflichen Visitenkarten weisen sie als Prokuristin des EngagementZentrums und Geschäftsführerin der BraWo McArena aus. Bei ihrem großen Hobby geht’s einfach nur ums Herz. Meike Krenz (39) ist seit einigen Jahren freie Hochzeitsrednerin. Wie es dazu kam?

„Ich mag den Umgang mit Menschen“

Eine lange Geschichte, die eigentlich schon in ihrem Heimatort Ummern begann. Dort verdiente sie schon in jungen Jahren ein bisschen Kleingeld während Schul- und Ausbildungszeit beim Kellnern. So manche Feier, darunter viele Hochzeiten, erlebte sie mit. „Ich mag den Umgang mit Menschen, bin der Gastronomie immer verbunden geblieben – meine Leidenschaft, auch wenn ich eine Bank-Lehre gemacht habe.“

„Das Romantische ist meins“

So fügte sich eines Tages ein Puzzleteil zum nächsten. Bei einer Hochzeitsmesse in der Stadthalle lernte sie vor wenigen Jahren Frauke Will kennen. Die präsentierte sich dort als Hochzeitsrednerin. „Das möchte ich auch, war gleich mein Gedanke“, erinnert sich Meike Krenz heute. Schreiben liege ihr, mit Menschen umgehen ohnehin – „und dann habe ich einen Hang zu Rosamunde-Pilcher-Filmen. Das Romantische ist meins“, fügte sie lachend hinzu.

Rechtlich anerkannt ist das Ja-Wort nur vor dem Standesamt

Seit dieser Begegnung und der begonnenen Zusammenarbeit gibt’s in der Winterzeit eine komplett neue Freizeitbeschäftigung – das Vorbereiten der Traureden. Die, das ist Meike Krenz wichtig, sind keine rechtlich anerkannte Zeremonie. Das ist dem Standesamt vorbehalten. Aber wer danach eine individuelle Zeremonie erleben möchte, für den wird die 39-Jährige kreativ. Von der Stange gibt’s da nichts. Intensiv spreche sie mit den Paaren über ihre Liebesgeschichte und die damit verbundenen Erinnerungen. Ihre Rede soll stimmig sein. „Das größte Lob ist, wenn nachher jemand sagt, er habe das Gefühl gehabt, ich kenne das Paar schon ewig.“

Badeseen sind bei Gifhornern fürs Ja-Wort beliebt

„Ich bin keine Weddingplanerin“, betont sie. Allenfalls Tipps gebe sie. Oder aber ein vorsichtiges Hinterfragen, wenn sie das Gefühl hat, da plant ein Brautpaar etwas, was vielleicht nicht stimmig ist.

Einfach nur im Schloss heiraten wollen, weil das landläufig der Inbegriff einer Traumhochzeit ist – da rät Meike Krenz eher von ab. Lieblingsorte von Gifhorner Paaren seien Tankumsee und Bernsteinsee. Beliebt sind auch Zeremonien im Garten der Paare oder Parkanlagen. Auch auf einer Pferdekoppel hielt sie eine Hochzeitsrede, der bislang ungewöhnlichste Ort für sie.

Ein mögliches Element der Trau-Zeremonie: Eheringe, die über ein langes Band durch die Gästereihe zum Brautpaar gereicht werden. Quelle: Sebastian Preuß

Etwa eine Stunde dauert ihr Part als Hochzeitsrednerin insgesamt. Kernstück sind Traurede, Musik und Eheversprechen. Danke-sagen-Part, Wünsche von Familie und Freunden – all das möchte Meike Krenz individuell abstimmen. Auf gar keinen Fall soll der feierliche Moment nach Ja-Wort und Kuss einfach so abbrechen. Sie mag symbolische Gesten. Beispiel: Sand aus dem jeweiligen Heimatort von Braut und Bräutigam, den die Gäste in ein Gefäß zusammengießen. Oder: Die Eheringe, die an einem Band entlang durch die Reihe von Familie und Freunden zum Paar gereicht werden. Auch auf die Symbolik eines hölzernen Regenbogens setzt sie gerne, um über die Kraft der Farben zu reden.

„Bei mir gibt es immer ein Happy End“

Dass auch Freudentränen kullern, darauf ist Meike Krenz vorbereitet. Eine Taschentuch-Box hat sie stets für alle parat. Corona hat ihren Fundus noch erweitert. Eine Trau-Urkunde als Deko für Zuhause fertigt sie an. Das hätten sich Paare gewünscht, die wegen der Corona-Auflagen ohne Trauzeugen heiraten mussten. Auch wenn viele Paare sie buchen, weil sie eine kirchliche Zeremonie nicht mögen – Meike Krenz ist wichtig, dass sie damit wertfrei umgeht. „Ich kann mir sogar eine Kooperation mit der Kirche vorstellen.“

Viel Zeit und Herzblut steckt Meike Krenz in ihr Hobby. Ein Hobby mit der allerschönsten Garantie, die es gibt: „Bei mir gibt es immer ein Happy End.“

Von Andrea Posselt