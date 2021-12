Gifhorn

Moin. Wenn es eine Überschrift gab 2021 über alles, dann hieß die „Rein inne Kartoffeln, raus ausse Kartoffeln“, es war ein ewiges hin un her von „das darf man, das darf man nich“, hier is 2G, da 3 oder mit plus, und sobald sich die Landesregierung einen Beschluß abgerungen hatte, kam das Oberverwaltungsgericht Lüneburg und sagte „Nä gibs nich“.

Besonders bei den körpernächsten Dienstleistung mit sehr hohem Anteil weiblicher Beschäftigten blieben viele Fragen offen: isses wie beim Frisör mit Hygienekonzept. Oder mußte man da jetzt auch ne Maske tragen und vorher die Haare waschen, ich habs vergessen, änderte sich ja dauernd.

Der Unterschied zwischen Touristen und Geschäftsreisenden

In vielen Gastrobetrieben und Hotels wurde zwischen Touristen und Geschäftsreisenden unterschieden. Die ersten brauchten noch einen Test, die anderen nicht. Wie das jetzt im Freudenhaus lief, weiß ich nicht mehr. Ob man da einfach sagen konnte, man wäre geschäftlich da, dann sollte es keine Probleme gehen, nur noch Haare waschen und los gings.

Jens Spahn versprach damals sogar einen ganz normalen Sommer. Auf Jens Spahn konnte man sich verlassen: wenn der was versprach, dann kam es garantiert nich. Das eine hat uns Corona schließlich beigebracht: nutze das was geht, bevor wieder alles dicht macht. Und als Geimpfter und Gebusteter dachte man: Mit 2G kannste wieder inne Kneipe und ins Konzert. Ne zeitlang dachte man das, aber es kam dann doch noch andersserer, jetzt brauchste 2G nich mehr fürs Einkaufen, hat Lüneburg gesprochen, dafür aber in manche Kneipe 2G+, es sei denn sie haben 30 Prozent Stühle weggestellt, aber eigentlich sollteste jetzt ganz zuhause bleiben, sagt die Regierung in Hannover, Weihnachtsruhe bis Aschermittwoch, wenn wir Pech haben.

Es kann nur besser werden

Warten wirs ab, es kann nur besser werden als „Rein inne Kartoffeln, raus ausse Kartoffeln“, das Motto von 2021. In dem Sinne: Frohes Neues allerseits und in jedem Fall: Munter bleiben!

