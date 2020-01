Trecker-Korso und Dialog: Gifhorner Landwirte protestieren wieder

Landkreis Gifhorn

Nächste Runde beim Protest der Gifhorner Landwirte gegen die Agrar-Politik der Bundesregierung: Am Freitag rollt wieder ein Trecker-Korso los. Über die B 188 geht es früh morgens nach Hannover. Hier möchten die Landwirte Teil der landes- und bundesweiten Aktionen sein, die dieses Mal verstärkt im Zeichen des Dialogs mit Verbrauchern steht.

„Wollen endlich von der Politik gehört werden“

„Wir wollen endlich von der Politik gehört werden – und hoffen, dass die Verbraucher auf unserer Seite sind“, begründet Marcel Kröger, Mitorganisator des Trecker-Trecks, die Dialog-Offensive. Aus dem gesamten Landkreis kommen Freitagfrüh Landwirte mit Schleppern zum Mühlenmuseum. Von dort geht es über die B 188 nach Hannover. Kröger hofft, dass die Polizei dann die schnellste Route freigibt. „Denn wir möchten natürlich niemanden verärgern und schnellstmöglich von der Straße kommen.“

Sorge um die Zukunft

Worum es geht: Das Agrarpaket der Bundesregierung empfinden die Landwirte als reine Verbotspolitik. Dabei möchten sie gerne „die Wünsche nach mehr Natur- und Insektenschutz und Tierwohl“ umsetzen – aber das gehe eben nur, wenn auch wirkliche alle mitziehen, inklusive Verbraucher. Bleibe es bei dem derzeitigen Kurs, gehe der Strukturwandel im ländlichen Raum in die negative Richtung und die regionale Lebensmittelversorgung bleibe auf der Strecke, heißt es bei der Aktion „Land schafft Verbindung“.

Dialog am Donnerstag in Gamsen

Eine weitere Aktion der Landwirte findet am Donnerstag, 16. Januar, um 19.30 Uhr in der Epiphaniaskirche statt. Hier sind alle Bürger eingeladen, sich über die anliegenden Probleme mit den Landwirten zu unterhalten.

Aktion am Samstag vor Real

Und: Das Landvolk Niedersachsen Kreisverband Gifhorn Wolfsburg lädt am Samstag, 18. Januar, zusammen mit den Landwirten zum Dialog ein. „Unter dem Motto „Lasst uns miteinander reden“ wollen wir mit den Verbrauchern in den Dialog treten“, so Geschäftsführer Klaus-Dieter Böse vom Kreisverband Gifhorn-Wolfsburg. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr stehen Landwirte den Verbrauchern vor dem „real“ Supermarkt in Gifhorn mit einem Infostand Rede und Antwort.

Von Andrea Posselt