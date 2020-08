Fachkräftemangel gab es in den Fahrradwerkstätten vorher schon. Doch mit der Corona-Krise spitzt sich die Situation in der Branche zu. Denn immer mehr Menschen im Kreis Gifhorn entdecken in der Krise das Radfahren für sich. Jetzt kommt es zu Staus vor den Fachgeschäften, denn immer mehr Fahrräder werden gekauft und repariert.

„Ich kann alles.“ Spätestens beim Einspeichen entpuppte sich der Spruch als Schaumschlägerei. Und so trennte sich Joel Thomas vom Gifhorner Radhaus sehr schnell wieder von dem Bewerber, der sich selbst überschätzt hat. Das ist schon etwas her. Seit fast anderthalb Jahren hat der Fahrradhändler Verstärkung in der Werkstatt. Doch bis dahin war es ein weiter Weg.

Viele branchenfremde Bewerber

Im Februar 2017 hatte Thomas sein Geschäft in der Innenstadt eröffnet. Und schmiss es bis Mai 2019 allein. Das bedeutete zwölf bis 16 Stunden am Tag Waren ordern, Regale einräumen, Verkaufsgespräche führen, Rechnungen schreiben und Räder reparieren. Für die Werkstatt habe er lange nach einer Fachkraft gesucht. „Ich hatte ganz viele branchenfremde Bewerber.“ Aber ausgebildete Fachkräfte, die ein neues Tretlager einbauen, Achten aus dem Rad gerade biegen und Pedelec-Software aktualisieren können, gibt es nicht wie Sand in der Heide.

„Man braucht junge Leute, die mit dem Computer umgehen können“

Es reicht auch nicht jemanden anzustellen, der mit Schraubenschlüssel und Inbusschraubendreher umgehen kann, sagt auch Benjamin Krenzke vom Gazelle-Store. „Man braucht junge Leute, die mit dem Computer umgehen können.“ Eben wegen dem Trend zum Pedelec. Doch Fahrradmechatroniker seien rar, und Krenzke versteht ebenso wie Thomas, warum das so ist. „Meinem Sohn würde ich nicht raten, den Beruf zu erlernen.“ Die Vergütung sei einfach zu schlecht.

Lieferanten kommen auch nicht hinterher

„Um den Beruf attraktiver zu gestalten, sollte genau aufgezeigt werden, dass es sich um einen systemrelevanten Beruf handelt“, sagt Alexander Dreyer, Filialleiter bei BOC in Gifhorn. Mit elf Mitarbeitern in der Werkstatt sei er gut aufgestellt und könne die Aufträge problemlos abarbeiten, ein Fachkräftemangel sei an der Stelle nicht zu spüren. An anderer Stelle aber spüre auch BOC den Fahrrad-Boom in Gifhorn. „Wir können die Nachfrage in einigen Segmenten nicht bedienen, da die Lieferanten auch arge Schwierigkeiten haben, Fahrräder nachbauen zu lassen.“

Mit dem Einzug seines Mitarbeiters in die Werkstatt hatte Thomas im vorigen Jahr zunächst Luft bekommen. Doch der Fahrrad-Boom habe inzwischen den alten Zustand wieder hergestellt: Arbeiten bis in die Puppen. „Die Nachfrage ist immens gestiegen.“ Nun sucht Thomas auch noch einen Verkäufer.