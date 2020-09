Landkreis Gifhorn

Was dem einen sein Freud, ist dem andern sein Leid – dieses alte Sprichwort bestätigte sich im Corona-Sommer 2020 bei den Beherbergungsbetrieben im Landkreis Gifhorn. Während Ferienwohnungen und Ferienhäuser stärker nachgefragt waren als im vergangenen Jahr, sind die Übernachtungszahlen in den Hotels stark eingebrochen. Das ist die erste Bilanz der Südheide Gifhorn GmbH.

In der Hochzeit waren Ferienwohnungen und Ferienhäuser laut Südheide-Geschäftsführer Jörn Pache beinahe zu 100 Prozent ausgebucht. „Da haben wir gegenüber dem Sommer 2019 um etwa ein Drittel zugelegt“, sagt er mit Blick auf die Zahlen des Buchungssystems auf der Südheide-Homepage – dort waren für den Sommer mehr als 100 Unterkünfte registriert. Den gegenteiligen Trend haben jedoch die Hotels im Kreis Gifhorn gespürt. Dort sind die Übernachtungszahlen stark eingebrochen, weiß Pache, auch wenn die offiziellen Zahlen des Landesamtes für Statistik für Betriebe mit mehr als zehn Betten erst bis inklusive Juni vorliegen.

Urlaub in Deutschland statt Reise ins Ausland

„Corona hat die Menschen zum Umdenken bewegt“, sagt Pache. Zum einen wollten sie mehr Platz in ihren Unterkünften. Zum anderen durfte es statt einer Reise ins Ausland gerne auch mal Urlaub in Deutschland sein. Und von diesem Trend hat der Kreis Gifhorn zumindest ein wenig profitiert seit Mitte Mai die ersten Corona-Lockerungen für die Tourismus-Branche griffen. „Es ging verhalten los“, erinnert sich Jörn Pache, doch mit den Ferien kamen dann auch die Urlauber. Allerdings oft sehr spontan. „Die Buchungen kamen recht kurzfristig“, sagt der Geschäftsführer. Vermutlich, weil sich viele andere Urlaube coronabedingt zerschlagen haben – auch die deutsche Nord- und Ostseeküste war vielerorts ausgebucht – und die Leute dann nach einer Alternative suchten.

Übernachtungen im Kreis Gifhorn: Ein Überblick über die Entwicklung in den Jahren 2015 bis 2020. Quelle: Uwe Lorenz (Montage)

Beliebt: Radurlaub in der Gifhorner Südheide

Besonders Radurlaube waren in diesem Jahr in der Südheide gefragt. Die Tourist-Informationen in Gifhorn und Wittingen verzeichneten eine verstärkte Nachfrage nach entsprechenden Karten. „Die neue, erst seit Anfang Juni erhältliche Radwanderkarte wurde dort mehr als 750 Mal verkauft“, berichtet Jörn Pache. Und auch die Zugriffe auf die Südheide-Homepage im Bereich Radtouren seien stark angestiegen. „Wir hatten viele Radurlauber, die mehr als eine Woche geblieben sind. Das ist ungewöhnlich“, sagt Pache – sonst reichen dieser Touristengruppe meist zwei oder drei Übernachtungen. Auch viele Einheimische haben Pache zufolge den Landkreis per Rad neu oder anders entdeckt.

„Das Jahr verlief bis jetzt überraschend gut. Aber zu behaupten, wir hätten von Corona profitiert, wäre zu viel gesagt“, meint der Südheide-Geschäftsführer. Auf das gesamte Jahr betrachtet, seien die Übernachtungszahlen stark rückläufig, auch bei den Geschäftsreisenden. „Ich hoffe aber, dass die Leute merken, dass auch Urlaub in Deutschland schön sein kann. Davon können wir dann langfristig profitieren“, sagt Pache.

Von Christian Albroscheit