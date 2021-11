Uelzen

Tödliche Verletzungen erlitt eine 34 Jahre alte Hyundai-Fahrerin aus dem Landkreis Gifhorn bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 4 am Dienstagmittag. Passiert war Folgendes: Die junge Frau aus dem Landkreis Gifhorn war gegen 12 Uhr mit ihrem Auto auf der B 4 in Fahrtrichtung Braunschweig unterwegs, kam aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Firmenfahrzeug VW aus dem Landkreis Erzgebirge.

Sitzschale schützt sieben Monate altes Kind

Die Frau verstarb noch am Unfallort. Ein in einer Sitzschale gesicherter Säugling im Hyundai blieb unverletzt. Das Kind wurde vorsorglich für weitere Untersuchungen in eine Klinik nach Celle gebracht. Der Fahrer des VW sowie sein 61 Jahre alter Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie mussten aus dem Fahrzeug durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden und wurden mit dem Rettungshubschrauber bzw. Rettungswagen in eine Spezialklinik nach Hamburg-Boberg bzw. Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro.

Ermittlungen der Polizei laufen noch

Die B 4 musste bis in die späten Nachmittagsstunden für die Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Neben Einsatzkräften von Feuerwehr, DRK und Straßenmeisterei war auch eine Drohne der Polizei im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallhergangs dauern an.

Von AZ-Redaktion