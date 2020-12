Große Oesingen

Ein Toter, drei Schwerstverletzte und zwei Leichtverletzte – der Landkreis Gifhorn erlebte am Freitagnachmittag eines der schlimmsten Unglücke in diesem Jahr. Auf der B 4 zwischen Groß Oesingen und Wichelnförth passierte der Unfall gegen 15.30 Uhr. Der Hergang steht fest: Mit einem 19-jährigen Beifahrer war ein 58-Jähriger aus dem Raum Lüneburg mit einem Sprinter in Richtung Norden unterwegs und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Einen T-Roc streifte der Sprinter seitlich

Warum er mit dem Sprinter auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch ein Rätsel und nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Auf jeden Fall rammte der Sprinter seitlich einen entgegen kommenden T-Roc, an dessen Steuer ein 22-jähriger Braunschweiger saß. Einen hinter dem T-Roc fahrenden Mitsubishi erwischte der außer Kontrolle geratene Sprinter dann frontal.

Großeltern waren mit Enkelin unterwegs

Tragische Folge für die darin sitzenden Großeltern mit Enkel, die aus Mecklenburg-Vorpommern stammen: Der am Steuer sitzende 57-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle starb. Ehefrau (55) und die neunjährige Enkelin kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Über ihren genauen Gesundheitszustand gibt es keine Erkenntnisse.

Der Sachschaden liegt bei 50 000 Euro

Schwer verletzt wurde auch der Sprinter-Fahrer, sein Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon ebenso wie der 22-jährige T-Roc-Fahrer. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 50 000 Euro. Gegen den mutmaßlichen Unfallfahrer wird nun wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ermittelt.

Von Andrea Posselt