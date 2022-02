Gifhorn

Sie verloren ihr Leben bei einem ganz normalen Einsatz: Die tödlichen Schüsse auf eine Polizistin (24) und ihren Kollegen (29) in Rheinland-Pfalz sorgen auch bei der Polizei in Gifhorn für Entsetzen und Betroffenheit. Polizeisprecher Christoph Nowak gibt ein Stimmungsbild, berichtet über mögliche Gefahren bei Routine-Kontrollen und Trauerflor an den Streifenwagen im Kreis.

„Was dort passiert ist, macht fassungslos – die Kolleginnen und Kollegen sind entsetzt“, spricht Nowak von einer „schrecklichen Tat“. Mit schwarzen Trauerflor-Bändchen an den Antennen aller Streifenwagen im Kreis und einer entsprechenden Trauerflor-Vignette in den sozialen Medien gedenke Gifhorns Polizei der beiden Opfer. „Gerade in den sozialen Medien haben wir viel Zuspruch erfahren“, sagt Nowak – die tödlichen Schüsse auf die Kollegen bewegen auch die Menschen in Gifhorn. Sie trauerten und seien in Gedanken bei den Angehörigen der beiden Opfer.

Zwei Menschen erschossen

Am Tag danach: Polizeibeamte stehen an einer Absperrung an der Kreisstraße 22 rund einen Kilometer von dem Tatort, an dem zwei Kollegen durch Schüsse getötet wurden. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und der 29 Jahre alte Oberkommissar waren am frühen Montagmorgen gegen 4.20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Pfalz erschossen worden. Die junge Frau, die noch an der Hochschule der Polizei studierte, war nach ersten Ermittlungen sofort tot. Der 29 Jahre alte Oberkommissar aus Kusel hat zunächst noch gelebt, starb aber wenig später. Inzwischen wurden ein 32-Jähriger und ein 38-Jähriger festgenommen. Gegen sie wurde im Zusammenhang mit der Tat am Dienstag Haftbefehl erlassen.

„Der Vorfall zeigt, dass Beamtinnen und Beamte täglich mit dem Risiko arbeiten – und darüber sind sie sich auch bewusst“, so Nowak. Besondere Dienstanweisungen nach der Bluttat in Rheinland-Pfalz gebe es darum für Gifhorns Polizei nicht. „Bei jedem Einsatz und bei jeder Verkehrskontrolle steht die Eigensicherung im Vordergrund“, verweist der Polizeisprecher auf das Tragen von kugelsicheren Westen und Dienstwaffen. „Wir müssen im Ernstfall handlungssicher sein, denn eine Streifenwagen-Besatzung weiß nie, wer sich in dem gerade gestoppten und zu überprüfenden Fahrzeug befindet“, sagt der Gifhorner Polizeisprecher.

Die Hand auf der Waffe

„Routine darf sich nicht einschleichen, vielmehr erfordert jeder Einsatz Professionalität“, so Nowak. Bei einer Überprüfung von Fahrzeuginsassen immer die Hand auf der Waffe: Für den Polizeisprecher kein Zeichen eines „martialischen Auftretens“ von Polizistinnen und Polizisten, sondern vielmehr eine Handlung, um in Ernstfall das eigene Leben zu schützen. „Dabei ist der Einsatz der Schusswaffe jedoch immer das letzte Mittel.“

Bodycam soll abschrecken

Christoph Nowak ist auch überzeugt davon, dass die Bodycams den Polizeialltag auch im Kreis Gifhorn sicherer machen können. Auf jedem Streifenwagen, der im Kreis Gifhorn unterwegs sei, befinde sich inzwischen „mindestens eine Bodycam“, so Nowak. Die eingeschalteten Kameras sollen abschreckend wirken, Angriffe auf die Beamtinnen und Beamten verhindern und zu deren Aufklärung beitragen.

Von Uwe Stadtlich