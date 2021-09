Peine

„Ich habe meinen Vater geliebt – und ich liebe ihn bis heute!“ Die Worte, die zu sagen jede Tochter das selbstverständliche Recht haben sollte, klingen aus dem Mund von Ellen Burgdorf (76) fast wie eine Entschuldigung. Das hat einen Grund: Der Vater war Fritz Hartjenstein, Kommandant unter anderem im Vernichtungslager Auschwitz. Doch diese Tatsache und vor allem deren Bedeutung hat sie erst spät erfahren und verstanden. Vieles wird sie erst dem Buch entnehmen, das Redakteur Jürgen Gückel über Hartjenstein geschrieben hat. Sie selbst hat es noch nicht gelesen und ist sehr gespannt.

„Als Kind wurde mir gesagt, der Vater sei in Gefangenschaft. Das entsprach ja auch den Tatsachen und war in der Nachkriegszeit nicht besonders ungewöhnlich“, sagt Ellen, wie sie im Buch durchgehend genannt wird, die im Mai 1945 kurz nach dem Ende des Krieges zur Welt kam. Am Tag ihrer Geburt hatte sich der Vater bereits den Alliierten gestellt. Vater und Tochter sind sich nur ein einziges Mal begegnet. Ellen war fünf Jahre alt und durfte ihn mit der Mutter im Gefängnis besuchen. Die Erinnerung daran ist auch jetzt – 71 Jahre später – noch so lebendig, dass sie den Ort und die Szene genau beschreiben kann.

„Meine Mutter hat meinen Vater sehr geliebt“

„Fremd war mir mein Vater nicht, denn meine Mutter hat ihn sehr geliebt. Sie hat viel und voller Wärme von ihm gesprochen und ich habe Briefe von ihm bekommen. Als ich selbst schreiben konnte, gab es einen Briefwechsel. Außerdem war meine Mutter oft bei ihm in Frankreich, weil er ihre Nähe und Unterstützung brauchte. Ich wurde dann von meiner Tante, der Schwester meiner Mutter, betreut. Ich erinnere mich an eine schöne und unbeschwerte Kindheit“, sagt die 76-Jährige, die heute im Peiner Südkreis lebt. Der Vater starb 1954, da war sie neun Jahre alt. Die ersten zehn Lebensjahre hat sie mit ihren beiden älteren Brüdern bei der Familie der Mutter in Oldau (Kreis Celle) verbracht.

Nach dem Tod des Vaters zog die Familie nach Peine

Nach dem Tod des Vaters zog die Familie auf dessen Wunsch zu seiner Familie nach Peine. Damit war für die kleine Ellen die unbeschwerte Zeit vorbei: In Peine waren Fritz Hartjenstein und der Hintergrund für seine Gefangenschaft natürlich bekannt. „Ich bin oft angefeindet worden und habe rebellisch reagiert. Es verging fast kein Tag, an dem ich mich nicht gekloppt habe“, erinnert sich die ältere Dame. Die ganze Geschichte ihres Vaters hat sie häppchenweise erfahren. „Ich habe Antworten bekommen, wenn ich gefragt habe“, sagt sie.

Ellen war das Nesthäkchen, die Brüder Klaus und Dieter – beide sind inzwischen verstorben – waren deutlich älter. Beide haben mit den Eltern mehrere Jahre in einer Siedlung direkt am Lager Auschwitz gelebt. „Vor allem das Verhältnis zu meinem älteren Bruder war immer sehr schwierig“, sagt die kleine Schwester. Der Bruder habe sie immer abgelehnt. Darüber, warum das so war, kann sie nur Vermutungen anstellen. Aber dazu passt, dass die Familien der Brüder den Redakteur Jürgen Gückel nicht bei der Suche nach Ellen unterstützt haben.

Die Familiengeschichte wurde lange verschwiegen

„Ich denke, sie wussten, dass ich reden würde, und sie wollen nicht, dass die Familiengeschichte an die Öffentlichkeit kommt, die inzwischen so lange verschwiegen wurde, dass heute kaum jemand in Peine von Fritz Hartjenstein weiß“, sagt sie dazu. Aber sie möchte, dass diese Geschichte erzählt wird. „Sie ist authentisch, sie hat so stattgefunden, und sie gehört zu mir. Es ist nur eine von vielen Geschichten dieser Art aus dieser Zeit. Keiner von uns kann wissen, wie er oder sie sich verhalten hätte, deshalb kann sich auch keiner ein Urteil erlauben “, sagt Ellen energisch. Auch als sie erfahren hat, welche Rolle ihr Vater zur Zeit des Nationalsozialismus gespielt hat, hat sie nie Verachtung für ihn empfunden und ihren Gefühlen dem Vater gegenüber hat es keinen Abbruch getan.

Von Kerstin Wosnitza