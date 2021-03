Landkreis Gifhorn

Ende Oktober bekundete Tobias Heilmann seinen Willen, als Landratskandidat der SPD anzutreten. Nach vielen digitalen Vorstellungsrunden und Gesprächen sprachen sich die Genossinnen und Genossen aus dem Landkreis Gifhorn nun per Briefwahl für eine Kandidatur von Tobias Heilmann aus. Die überwältigende Mehrheit von 98 Prozent stimmte mit „Ja“ für den Politiker aus Ummern.

Tobias Heilmann Quelle: Redaktion

„Ich bin überglücklich über das Vertrauen der Partei und möchte mich bei allen herzlich bedanken. Ich gehe total motiviert in den Wahlkampf und möchte mit überzeugenden Themen und durch viele Gespräche nun alle Menschen im Landkreis für meinen Weg, Politik zu gestalten, begeistern. Mein Ziel ist es, der neue Landrat zu werden. Es ist mir eine echte Herzensgelegenheit, meine Heimat in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln, und ich möchte ein Landrat sein, der für die Menschen ansprechbar ist und der ihre Sorgen ernst nimmt“, so Heilmann.

Im April erfolgt die Vorstellung des SPD-Wahlprogramms

Formal wird die Kandidatur noch am 10. April durch eine Delegiertenkonferenz bestätigt. Das Votum der Parteibasis sei jedoch wegweisend, heißt es dazu aus der Partei. Bei nahezu allen Ortsvereinen stellte sich Heilmann in den vergangenen Wochen vor. Aufgrund der Pandemie war dies nur auf digitalem Weg möglich. Aus diesem Grund erfolgte nun auch die finale Abstimmung per Brief.

„Mit Tobias Heilmann haben wir im wahrsten Sinne des Wortes einen Kandidaten der Basis. Uns als SPD im Landkreis Gifhorn war es wichtig, die Personalie parteiintern zu diskutieren, anstatt Entscheidungen im Hinterzimmer zu fällen. Das sehr gute Ergebnis spricht für sich und zeigt, dass die Parteimitglieder eine solch transparente Vorgehensweise schätzen. Tobias Heilmann wird im Wahlkampf von der Partei deutlich Rückenwind bekommen – davon bin ich überzeugt. Ich freue mich auf den Wahlkampf mit Tobias Heilmann“, sagt Philipp Raulfs, Vorsitzender der SPD im Landkreis Gifhorn.

Im April nach der formal notwendigen Nominierung durch die Delegierten folgt die Vorstellung des Wahlprogramms der Gifhorner SPD. Dieses wurde in den letzten Monaten ebenfalls unter breiter Beteiligung der Parteibasis erarbeitet.

