Tipps der Gifhorner Polizei: So haben Trickbetrüger keine Chance

Landkreis Gifhorn

Misstrauisch sein, beim echten Enkel lieber nochmal nachfragen und Gewinnverlockungen nicht gleich nachgeben: Dazu rät Gifhorns Polizei, um nicht auf Trickbetrüger reinzufallen. „Diejenigen, die sich schlau machen, sind nicht in Gefahr“, sagt Thorsten Dräger, Leiter des für Betrug zuständigen Fachkommissariats 3.

Der Enkel hat angeblich sein Handy verloren und bittet jetzt per WhatsApp-Nachricht um eine dringende Geldüberweisung? Einfach mal das angeblich verlorene Handy anrufen, rät Dräger. Bestimmt wird der echte Enkel rangehen, weil an der Whats-App-Geschichte nämlich nichts dran ist außer einem Betrugsversuch.

Enkel-Trickbetrüger sind so gewieft, dass sie frühzeitig wichtige Infos entlocken – schon beim Einstieg ins Gespräch. Deshalb der Tipp von Klaus Ahne vom Präventionsteam: „Raten Sie niemals, wer am Telefon ist! Fordern Sie den Anrufer auf, seinen Namen zu nennen.“

Warnung vor falschen Polizisten

Rufen falsche Polizisten an, spielen sie laut Ahne häufig sogar eine 110 oder eine andere beliebige Telefonnummer den Angerufenen aufs Display. Wer dann noch misstrauisch ist, dem gaukeln die Ganoven sogar vor, aufzulegen und auf ihren Rückruf zu warten. Das Freizeichen, was die Opfer dann hören, sei genauso falsch wie die Displaynummer, warnt Ahne. Beim Rückruf landen die Opfer bei einem „Kollegen“ des Betrügers, denn die Verbindung war gar nicht unterbrochen. Ahnes dringender Rat: Immer selbst auflegen und nicht mit einer Wahlwiederholung versuchen, die echte Polizei anzurufen, sondern selbst wählen.

Seine echten Kollegen werden auch niemals Geld oder Wertsachen annehmen, um sie vor einem angeblich bevorstehenden Einbruch zu sichern, sagt Ahne.

Ein super Schnäppchen im Online-Shop, und das „https“ in der Adresszeile steht für die sichere Verbindung? Dräger winkt ab. Das kriegen Betreiber von Fake-Shops genauso hin, wie sich bei Suchanfragen nach oben in der Trefferliste zu mogeln. Sein Tipp: Erst einmal das Impressum checken oder die Shops separat googeln. Wenn das Angebot auch noch in wenigen Minuten abläuft, lieber gleich die Finger davon lassen.

„Am Telefon spricht man nicht über Geld“

Hat man überhaupt bei einer Lotterie mitgemacht? Ist tatsächlich ein Paket unterwegs, und stimmt dessen Liefernummer mit jener überein, die da in einer E-Mail mit Link angekündigt ist? Bevor man übereilt etwas anklickt, sollte man die Plausibilität überprüfen, rät Polizeisprecher Christoph Nowak. Anrufe von angeblichen Brokern, die Gewinne von 20, 30 oder mehr als 100 Prozent versprechen, sind selten seriös. „Am Telefon spricht man nicht über Geld.“ Das erledigt man besser persönlich mit Bankangestellten des Vertrauens.

Auf keinen Fall angeblichen Online-Brokern oder Microsoft-Mitarbeitern einen Fernzugriff auf seine Endgeräte zulassen, warnt Dräger. Ebenso keine Personalausweise einscannen oder persönliche Daten übermitteln. „Niemals!“

Weitere seriöse Online-Tipps der Polizei:

www.polizei-praevention.de

www.polizei-beratung.de

www.sicher-online-gehen.de

Von Dirk Reitmeister