Damit die Vorfreude steigt, hier noch der Ausblick bis Ostern: Am Sonntag, 20. März, um 17 Uhr ist Peter Finger zu Gast mit einer Bandbreite von Debussy über Ravel und Strawinsky bis zu Rock und Jazz. Tickets für 15 Euro im Vorverkauf, für 20 Euro an der Tageskasse. Das Inga Rumpf Trio steht am Donnerstag, 24. März, um 20 Uhr auf der Bühne mit Jazz, Blues und Soul. Die Tickets kosten 23 beziehungsweise 28 Euro. Micke & Lefty spielen am Freitag, 1. April, um 20 Uhr, sie werden als eine der besten Akustik Blues & Roots Gruppe Europas angesehen. Die Tickets kosten 15 beziehungsweise 20 Euro. B.B. & the Blues Shacks bringen am Samstag, 2. April, ab 20 Uhr eine Mischung aus Rhythm & Blues und Sixty Soul auf die Bühne, Tickets für 18 oder 23 Euro. Eine Brenner After Weihnachten Party steigt am Freitag, 8. April, ab 20 Uhr inklusive Weihnachtsessen und Songs zum Mitsingen und Tanzen. Tickets für 28 Euro im Vorverkauf, für 35 Euro an der Abendkasse. Gute alte Bekannte sind Suzie & the Seniors, die am Ostersonntag, 17. April, ab 20 Uhr den Kultbahnhof rocken. Die Tickets kosten 18 Euro im Vorverkauf, 23 an der Abendkasse.