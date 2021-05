Wilsche/Ribbesbüttel

Unbekannte haben bei Wilsche einfach Goldfische ausgesetzt. Ein aufmerksamer Spaziergänger entdeckte die Tiere in einem Graben und alarmierte den Tierschutzverein Gifhorn und Umgebung. Der eilte am Donnerstag zur Hilfe und richtet sich nun empört an die Öffentlichkeit – auch weil Hilfe gefordert ist.

Spaziergänger entdeckte die Tiere

Am Donnerstag kam der Anruf des Spaziergängers: In einem Graben bei Wilsche hatte er mehrere Goldfische entdeckt. Da diese Fischart nicht in freier Wildbahn lebt, war klar, dass jemand sie dort ausgesetzt haben muss. Mit Kescher und Eimern bewaffnet haben sich die Tierexperten auf den Weg gemacht und an der angegebenen Stelle gesucht. Der Hinweisgeber hatte am Abend zuvor fünf Fische sehen können – tatsächlich waren es dann jedoch insgesamt zehn Stück verschiedener Größe.

„Große Sauerei“

Wer macht denn so etwas?: Ausgesetzte Goldfische musste der Tierschutzverein Gifhorn jetzt retten. Quelle: Tierschutzverein Gifhorn

Einen Goldfisch haben die Tierschützer tot gefunden. Die Empörung ist groß: „Goldfische dürfen ebenso wenig wie andere Haustiere einfach so irgendwo ausgesetzt werden. Tut man es trotzdem, macht man sich strafbar“, mahnt Stefanie Söchtig vom Tierschutzverein Gifhorn und Umgebung, die das Tierheim in Ribbesbüttel leitet. Von den Folgen, die das für die ausgesetzten Fische haben kann, einmal ganz abgesehen, gibt es gute Gründe dafür, dass sowas verboten ist. „So oder so empfinden wir es als große Sauerei.“

Wer kann nun schnell helfen?

Was der Tierschutzverein nun dringend braucht, ist jemand, der sich der Fische annimmt. „Da wir vermuten, dass die Tiere nicht ganz gesund sind und eventuell einen Pilz haben, sollte ein Quarantänebecken zur Verfügung stehen, damit man nicht seine eigenen Teichfische in Gefahr bringt“, erklärt Stefanie Söchtig. Aktuell sitzen die Fische in einem großen Eimer mit Wasser aus dem Graben in Ribbesbüttel. Das sei kein Dauerzustand und sollte so schnell als möglich geändert werden, hofft Söchtig auf Hilfe, Kontakt unter Tel.: (05374) 44 34 oder Email s.soechtig@tierschutzgifhorn.de.

