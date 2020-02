Knappe Entscheidung: Thomas Krok bleibt Kreisbrandmeister

Isenbüttel

Enge Entscheidung: Aus der Wahl zum Kreisbrandmeister als Sieger hervorgegangen ist der Amtsinhaber Thomas Krok – er erhielt mit 57 Stimmen eine mehr als erforderlich. Sein Herausforderer Wolfgang Dreinerth bekam 50 Stimmen.

111 Stimmberechtigte

Die Wahl fand statt im Rahmen der Kreisfeuerwehrversammlung am Samstag Vormittag beim Caterer Roth im Isenbütteler Gewerbegebiet. Stimmberechtigt waren neben den 101 Ortsbrandmeistern oder ihren Vertretern zehn Stadt- und Gemeindebrandmeister – insgesamt also 111 Personen. Laut Statuten hätte eine einfache Stimmenmehrheit nicht gereicht, die absolute Mehrheit von 56 Stimmen war erforderlich.

Geheime Wahl

Diese wurde von Krok im ersten (geheimen) Wahlgang erreicht. Dreinerth gratulierte als Erster mit den Worten: „Das war knapp.“ Die ausstehende Bestätigung durch den Kreistag voraus gesetzt, tritt Thomas Krok am 1. August seine zweite sechsjährige Amtszeit an: „Ich freue mich sehr und werde mit Herz weitermachen, die gesteckten Ziele abzuarbeiten.“ Er hoffe auf eine „weiterhin gute Zusammenarbeit“ im Kommando der Wehr mit Wolfgang Dreinerth als stellvertretendem Brandabschnittsleiter Süd.

Der Kreisbrandmeister hatte zuvor das Jahr 2019 Revue passieren lassen. Demnach gab es in den 101 Freiwilligen Feuerwehren 4450 aktive Mitglieder – 15 weniger als im Vorjahr – 1084 (minus 30) Mitglieder in 70 Jugendwehren und 751 (plus 55) in 44 Kinderfeuerwehren. Es gab 1177 Einsätze (minus 126), darunter 362 Brandereignisse, 468 Hilfeleistungen, 68 Verkehrsunfälle und 231 Brandmeldeanlagen. Letzteres bringe „einzelne, besonders betroffene Feuerwehren an die Grenze der Belastbarkeit“, so Krok.

Mitglieder werben

Trotz einer mit 74 erfreulich hohen Anzahl von Übernahmen aus den Jugendwehren, bleibe es Aufgabe für eine Mitgliedschaft ebenda zu werben. Gleiches gelte für die Kinderfeuerwehren, die 93 Mitglieder an Jugendwehren übergaben. Positiv sei auch der Anstieg der aktiven weiblichen Mitglieder auf 665 (plus elf). Krok betonte, dass es bei der flächendeckenden Präsenz der Wehren im Landkreis bleiben müsse und kündigte die Fertigstellung des zweiten Teils der Kreisfeuerwehrkonzepts – Fahrzeug/Geräte/Einsatz – noch für dieses Jahr in Aussicht.

Kreisausbildungsleiter Frank Papenfuß erklärte, man wolle in diesem Bereich „die gute Entwicklung fortsetzen“. Es gebe aber auch „Probleme“ wie fehlende Dienstkleidung und Arbeitszeug. Auch vermisse er bei den Absolventen bisweilen „ein Grundwissen zu den Lehrgängen“ und „Eigeninitiative“ sich dieses anzueignen. Insgesamt seien 2019 160 neue Kameraden aus den Truppmann-Ausbildungen hervor gegangen.

Silberne Ehrennadeln

Die Versammlung wurde ebenfalls genutzt, um Ehrungen vorzunehmen. Frank Maiwald, Diana Schrader und Christian Hillemann wurde die Silberne Ehrennadel verliehen. Befördert wurden: Kai Plankemann (Oberbrandmeister), Christian Rolfs (Löschmeister), Tobias Nadjib, Christian Hillemann, Daniel Schulz, Diana Schrader (Hauptlöschmeister), Michael Brodnicki (Brandmeister), Carsten Martin, Felix Stojke, Heiko Reinecke (Oberlöschmeister), Christoph Remus, Julia Hundt und Kay Heiko (Löschmeister).

„Größter Respekt“

Grußworte richtete unter anderem Landrat Dr. Andreas Ebel an die Versammlung. Er zollte Aktiven der Wehren für deren unermüdlichen und selbstlosen Einsatz „größten Respekt“.

Von Jörg Rohlfs