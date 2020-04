The Hooters haben bereits abgesagt – vom Landkreis keine klaren Informationen

Landkreis Gifhorn

Schützenfeste landauf, landab abgesagt, Mühlenfest in Wahrenholz abgesagt, Grillabende von Vereinen abgesagt, von den Großveranstaltungen wie Altstadtfest und Oldtimermeile in Gifhorn sowie Sport am Tankumsee ganz zu schweigen – nur zum Unser Aller Festival zwischen dem 28. Mai und dem 7. Juni gibt es noch keine klare Aussage vom Landkreis.

Zum ersten Mal fragte die AZ am Donnerstag, 16. April, nach, als die Stadt Gifhorn die Absage von Schützenfest, Altstadtfest, Oldtimer-Meile und Gifhorn-Tag bekannt gab. Vom Landkreis kam die Antwort, dass die Auswirkungen der neuen Regelungen noch besprochen werden müssten. Nähere Informationen sollten Anfang der 17. Kalenderwoche folgen. Zu dem Zeitpunkt war allerdings bereits klar, dass im Land Niedersachsen bis Ende August alle Großveranstaltungen abgesagt werden müssen. Die Definition von Großveranstaltungen: Events mit mehr als 1000 Teilnehmern.

Waren es insgesamt bei allen Veranstaltungen des ersten Festivals rund 3000 Besucher und im Vorjahr etwa 1000 mehr, dürfte klar sein: Das Problem sind nicht Veranstaltungen wie das Konzert von Jon Flemming Olsen auf Gut Martinsbüttel. Notfalls könnte man dort die Zahl der angebotenen Tickets beschränken, um – womöglich sogar mit Mundschutzpflicht – die nötigen Sicherheitsabstände einzuhalten. Problematisch sind eher die großen Konzerte mit Stars wie The Hooters, Radio Doria und der Spider Murphy Gang, die auf dem Schlosshof auftreten. Dort könnten die Besucherzahlen an der 1000er Marke kratzen. Deshalb erkundigte sich die AZ Anfang der Woche erneut beim Landkreis nach den Plänen fürs Festival und bekam die Antwort, Ende der Woche gäbe es voraussichtlich eine Presseerklärung zu dem Thema.

Fest steht allerdings bereits, dass aus dem geplanten Finale am Sonntag, 7. Juni, im Gifhorner Schlosshof nichts wird: The Hooters, international gefeierte Rockband mit Hits wie „All You Zombies“, „Johnny B“ und „Satellite“ aus den USA, geben auf ihrer Homepage bekannt, dass die Europa-Tournee in diesem Jahr komplett gecancelt ist. Und damit auch das Konzert in Gifhorn. Auf der Homepage von Unser Aller Festival besteht allerdings immer noch die Option, ein Ticket zu erwerben.

Nach wie vor ist Gifhorn im Tourneeplan vermerkt bei der Spider Murphy Gang, die am 5. Juni im Schlosshof spielen soll – allerdings hat auch die Münchner Band, bekannt durch Hits wie „Skandal im Sperrbezirk“ und „Schickeria“, schon ein Zeltfest in Baden-Württemberg Mitte Mai gecancelt. Radio Doria um Jan Josef Liefers hat noch die kompletten Tourneedaten auf der Homepage, Gifhorn am 6. Juni inklusive. Auch Black River Delta, die laut Festival-Spielplan am 20. Mai im Kultbahnhof auftreten wollen, haben diesen Termin nach wie vor auf ihrer Facebookseite stehen. Veranstaltungen in kleinerem Rahmen wie beispielsweise die Lesung von Roland Jankowsky im Haus Kreyenberg in Wittingen am 29. Mai sind von den Künstlern noch nicht gecancelt, während im Terminplan des Schauspielers Ronald Schober auf seiner Homepage die beiden Live-Hörspiele im Künstlerhaus Meinersen am 31. Mai gar nicht erst auftauchen.

Von Christina Rudert