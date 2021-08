350 zusätzliche Kita-Plätze entstehen in Gifhorn unter anderem durch mehrere Neubau-Projekte: Die im Baugebiet Lehmweg-Süd geplante Kita am Lehmweg wird nach Fertigstellung vom Christlichen Jugenddorfwerk Deutschland (CJD) betrieben. Die Tiefbauarbeiten sind gestartet. Das Kita-Projekt im Neubaugebiet Hohe Düne (altes Klinik-Areal an der Bergstraße) wird von der Asset-Gruppe angegangen.

Die Kita im Neubaugebiet Hohes Feld befindet sich nach Fertigstellung in Trägerschaft der Diakonie Gifhorn. Die Kita Büchenkamp in Gamsen (Standort der ehemaligen Volksbank) wird durch die Investoren Heiko und Katrin Mennenga erstellt. In die Kita Eyßelhof investiert die NVV GmbH, betrieben wird diese Kita von der Caritas.