Landkreis Gifhorn

„Das ist doch ein Hammer. Das jetzt auch noch“, Thomas Fast, Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Gifhorn, findet klare Worte, was die Explosion der Spritpreise angeht. „Als wenn die Unternehmen nicht schon wegen Corona, Halbleitermangel und Rohstoffengpass genug Probleme hätten.“ Dabei sei es jetzt an der Zeit, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Auch ein anderer Aspekt liegt ihm am Herzen: „Das schränkt sicher die Mobilität von sozial Schwächeren ein. Ich hoffe, dass diese hohen Preise nur temporär bleiben.“

Beim DRK-Fuhrpark steigen die Kosten erheblich

Wer eine große Fahrzeugflotte hat, muss nun Kosten neu kalkulieren. 144 Fahrzeuge zählt der Fuhrpark des DRK Gifhorn – nur im hauptamtlichen Bereich. Im Jahr seien diese Wagen rund zwei Millionen Kilometer auf den Straßen im flächengroßen Landkreis im Einsatz, berichtet Roland Strehmel, Pressesprecher des DRK. Er hat ausgerechnet, dass eine Erhöhung des Spritpreises um rund zehn Cent in etwa Mehrkosten von 10 000 Euro verursacht. „Die Entwicklung bereitet uns schon Sorge.“ Selbst wenn die Organisation eine Umrüstung auf E-Autos machen würde, stelle sich die Frage nach einer kreisweiten E-Ladesäulen-Infrastruktur.

Tankkunden „sauer, enttäuscht, geschockt“

Die Stimmung bei der Tankstellen-Kundschaft ist nicht die beste. „Sauer, enttäuscht, geschockt“, empfindet Sonja Oppermann, Mitarbeiterin der HEM-Tankstelle in Gamsen, die Befindlichkeit. Nach ihrer Einschätzung würden einige Autofahrer nun auch schon weniger häufig tanken. „Da heben sich einige lieber den Sprit für den Weg zur Arbeit auf.“

Berufspendler sieht noch mehr Mehrkosten auf sich zukommen

Etwa Waldemar Sternol. Er pendelt täglich zur Arbeit nach Gifhorn, 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück. Mit Bus oder Bahn sei der Weg aus dem Nordkreis „nicht zu machen“. Was ihn bewegt: Bei seinen Einkäufen merke er gerade, wie viele Produkte teurer geworden sind. „Und am Benzinpreis hängt ja immer eine ganze Kette dran“, fürchtet er weitere unangenehme Folgen.

Nabu-Experte: Energiewende muss auch sozialverträglich sein

Einfach die Spritpreise erhöhen und so die Verkehrswende einleiten – auch für den Naturschutz-Experten Florian Preusse vom Nabu-Kreisverband ist das zu kurz gesprungen. Dafür benötige es sehr umfangreiche Umstrukturierungen. Der Wechsel hin zu erneuerbaren Energien müsse sozial- und umweltverträglich gestaltet werden, findet er. Dass nun vermehrt Klagen über hohe Spritpreise zu hören sind, kann er durchaus verstehen. Es mangle aktuell an Alternativen.

Die Einführung der CO2-Steuer allein werde es nicht richten. „Es muss ein Rückvergütungssystem geben, dass diejenigen, die im Vergleich wenig CO2 emittieren, Geld zurückerstattet und diejenigen, die eben viel emittieren stärker belastet. Dies würde zu einer gerechten Umverteilung und insgesamt zur Senkung des CO2-Ausstoßes beitragen.“ Diese Ansätze gebe es, „aber es fehlt an politischem Willen das auch umzusetzen“, bemängelt er. Für eine „echte Verkehrswende“ müsse sich umfassend etwas ändern, der ÖPNV besser aufgestellt sein. Seine private Verkehrswende sieht so aus: Die eigene Photovoltaikanlage liefert den Strom fürs E-Auto, mit dem Rad gehe es verstärkt zur Arbeit.

Sozialverband Gifhorn: Für Geringverdiener wird’s eng

Sozialverträgliche Energiewende – darauf pocht auch der Sozialverband Gifhorn. Die hohen Spritpreise würden Geringverdiener, Bezieher von Sozialleistungen, Senioren sowie pflegende Angehörige treffen. „Wir müssen davon ausgehen, dass viele Betroffene mit dieser finanziellen Herausforderung überfordert sind und Unterstützung brauchen“, sagt der Gifhorner SoVD-Kreisverbandsvorsitzende Heinz Ulrich Kabrodt.

Benziner, Diesel, E-Autos und Co.: Die Zahlen für den Kreis Gifhorn Wie viele Fahrzeuge im Landkreis Gifhorn fahren noch mit den klassischen fossilen Brennstoffen? Der Landkreis gibt Einblick in die Aufteilung des gesamten gemeldeten Fahrzeugbestandes: Insgesamt sind mit Stand September 111.062 Pkw gemeldet (ein Jahr zuvor 109.738), Lkw 6321 (5996), Anhänger 24.817 (23.920), Bus 170 (167), Krad (12.780 (12.494), Wohnwagenanhänger 1036 (962), Zugmaschine 6734 (6650). Unterwegs sind diese Fahrzeuge mit folgenden Antrieben (Stand September 2021 und Vergleich zum Vorjahr): Benzin 79.546 (80.083), Diesel 53.232 (52.555), Elektro 1462 (517), Benzin/Flüssiggas 766 (833), Hybrid-Benziner/E-Motor 1028 (704), Hybrid-Diesel/E-Motor 295 (166), Erdgas 177 (172), Hybrid/Benziner und externe Aufladung 692 (235), Hybrid/Diesel und externe Aufladung 34 (21).

„Diese Menschen haben momentan mit noch größeren finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen als ohnehin schon. Viele haben momentan Schwierigkeiten, ihre monatlichen Kosten zu decken – zum Beispiel, weil sie ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit sind. Wenn dann noch exorbitante Spritkosten dazu kommen, wird’s eng,“ sagt Kabrodt. Gerade in ländlich geprägten Regionen bestehe das Problem, dass die Menschen nicht mal einfach so das Auto stehen lassen und auf den ÖPNV ausweichen können.





Von Andrea Posselt