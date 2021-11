Gifhorn

3G am Arbeitsplatz und in Bus und Bahn, und dann droht noch 2G mit Corona-Tests auch für Geimpfte und Genesene: Seit dieser Woche überrennen Gifhornerinnen und Gifhorner angesichts dieser neuen Vorgaben zur Bekämpfung der Pandemie alle verfügbaren Teststellen im Kreis Gifhorn. Termine sind kaum noch in absehbarer Zeit zu ergattern, Testsets nicht mehr zeitig lieferbar. Selbst erfahrene Testzentrum-Betreiber sind überrascht von dem Andrang in diesem Ausmaß – und führen diesen auf die kurzfristige Umsetzung zurück.

Bereits am Sonntag hat Tell Roth in seinem Testzentrum im Isenbütteler Gewerbegebiet ein zweites Zelt aufgebaut. Es reicht nicht, stellten er und sein Team Anfang der Woche schnell fest. „Wir sind überrannt“, sagt Roth. Obwohl er auch die Öffnungszeiten deutlich ausgeweitet hat und nun werktags durchgängig von 7 bis 19 Uhr testet, am Wochenende von 9 bis 19 beziehungsweise 9 bis 11 Uhr. Nachdem er am Dienstag komplett ausgebucht war, steht nun seit Mittwoch ein drittes Zelt, es soll am Donnerstag in Betrieb gehen. An diesem Tag wird Roth auch weiteres Personal schulen.

Schlange vor dem Corona-Testzentrum im Ratsweinkeller: Ohne vorige Terminvereinbarung läuft hier nichts mehr. Quelle: Sebastian Preuß

Personal ist auch bei Seyed Meisam Dormiani im Testzentrum im Gifhorner Ratsweinkeller ein wichtiges Thema. Ihm müssen zurzeit vier bis fünf Stunden Schlaf reichen. „Wir stecken bis über beide Ohren in Arbeit.“ Nicht nur, weil die Testwilligen bis auf den Marktplatz anstehen. Er muss auch zusätzliches Personal beschaffen, damit sein Team den Andrang bedienen kann.

Damit die Schlange vor dem Ratsweinkeller nicht zu lang wird, versucht Dormiani über alle Kanäle, Interessierte zu vorigen Terminvereinbarungen statt spontaner Besuche zu bewegen. Sein dringender Appell: Bitte online vorher einen Termin vereinbaren. So die Server nicht zusammenbrechen.

Testwillige blockieren benachbarten Supermarkt-Parkplatz

Dass die 3G-Regelung am Arbeitsplatz seit Mittwoch gilt, hat Kaufmann Waldemar Werner auf eine ganz besondere Art zu spüren gekriegt. Auf den 30 Stellplätzen vor seinem Frischmarkt am Alten Postweg in Gifhorn stehen nicht die Autos von Menschen, die bei ihm einkaufen, sondern die zum benachbarten Testzentrum wollen. „Die haben alles versperrt.“ Am Dienstag habe er seinen Laden deshalb vorzeitig geschlossen. „Ich brauche die Parkplätze“, ärgert er sich über die Fremdparker, die seinen Kunden Stellplätze wegnähmen. Sprechen er, seine Frau oder Mitarbeitende die Testzentrum-Besucher an, würden sie noch angepöbelt. „Ich bin richtig gefrustet.“

Kapazitäten ausbauen: Das Corona-Testzentrum bei Roth in Isenbüttel hat jetzt drei Drive-In-Zelte. Quelle: Sebastian Preuß

Frust herrscht auch bei den Testzentrum-Betreibern wegen eines anderen Punktes. Dormiani hat da noch Glück: „Wir arbeiten mit mehreren Anbietern.“ Deshalb schlage der Lieferengpass im Ratsweinkeller noch nicht so durch. Allgemein sieht das anders aus. Tests, die Tell Roth am Montag bestellt hatte, waren am Mittwoch noch nicht da. Das geht Apotheker Ahmed El-Hawari aus Wesendorf ähnlich. „Wir warten auf Lieferungen.“ Für ihn ein Deja vu, so etwas kenne man aus vergangenen Zeiten während der Pandemie.

Darum ist das Lieferengpass-Problem jetzt so akut

Dass die Nachfrage steigen wird, war Roth klar. Aber dieser Run in so kurzer Zeit habe alle überrascht. Für Dormiani ist die aktuelle so kurzfristige Umsetzung der 3G-Regelung am Arbeitsplatz in Verbindung mit dem Aus der kostenlosen Tests im Oktober ein wesentlicher Faktor für die jetzigen Scherereien. Mit jenem Aus für kostenlose Tests hätten Lieferanten die Kapazitäten wegen der Befürchtung, drauf sitzen zu bleiben, gedrosselt, erklärt El-Hawari den Effekt. Jetzt müssten sie sie wieder hoch fahren. „Es braucht Zeit“, stimmt der Apotheker darauf ein, dass es noch einige Wochen zu Engpässen kommen könnte.

Apotheker: Schaffen nur das Menschenmögliche

Den Frust der Testwilligen bekommen er und seine Belegschaft zu spüren. „Wir wurden auch schon angepflaumt.“ Doch auch er und seine Leute könnten in der Apotheke nur das Menschenmögliche schaffen.

Von Dirk Reitmeister