Landkreis Gifhorn

Rund 15 stationäre Corona-Testzentren gab es noch vor den Sommerferien im Landkreis Gifhorn. Mittlerweile sind es noch fünf – in Gifhorn, Groß Schwülper, Wesendorf, Isenbüttel und Meine. Und das in Wesendorf wird laut Landkreis nach dem 15. Oktober schließen. Die AZ hat bei einigen von ihnen nachgefragt, warum das so ist, welche Entwicklung erwartet wird angesichts der 3G- und 2G-Regeln sowie der Tatsache, dass ab 11. Oktober die bisher kostenlosen Bürgertests kostenpflichtig werden.

„Im Winter und Frühjahr gab es eine relative hohe Nachfrage und Auslastung der da noch drei DRK-Testzentren im Kreisgebiet. Seit Sommer nimmt die Nachfrage spürbar immer weiter ab“, sagt Roland Strehmel, Pressesprecher des DRK-Kreisverbandes. „Die Entwicklungen sind schwer einzuschätzen, da aktuell der Leitindikator Inzidenz im Landkreis Gifhorn unter 50 liegt und somit in den allermeisten Fällen kein Test benötigt wird. Daher wird der DRK-Kreisverband das Testzentrum Meinersen zum 11. Oktober schließen“, erklärt er weiter. Meinersen war das letzte noch geöffnete Testzentrum des DRK im Landkreis Gifhorn.

Kostenlose Bürgertests enden nach dem 11. Oktober Bisher waren Schnelltests bei einer Apotheke, einem Arzt oder in einem der Testzentren für Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Ab dem 11. Oktober werden diese Schnelltests nun kostenpflichtig. Bisher hatte der Bund die Kosten für die Schnelltests übernommen. Da mittlerweile aber jeder Bürgerin und jedem Bürger seitens des Bundes ein Impfangebot gemacht werden konnte, trägt der Bund die Kosten nicht länger. Auch der Landkreis Gifhorn kann die Kosten für die Bürgertests nicht übernehmen, teilte dieser am Freitag mit. Ausnahmen gelten für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen. Dazu gehören Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können. Das gilt auch bei einer Schwangerschaft im ersten Schwangerschaftsdrittel. Auch Personen, die an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen teilnehmen oder in den letzten drei Monaten teilgenommen haben, erhalten den Schnelltest kostenlos – ebenso wie Kinder, die noch keine zwölf Jahre alt sind oder zum Zeitpunkt der Testung in den letzten drei Monaten zwölf Jahre alt geworden sind. Personen, die sich aufgrund einer nachgewiesenen Corona-Infektion aus der Quarantäne freitesten lassen, sofern die Freitestung erforderlich ist, haben ebenfalls Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest. Bis zum 31. Dezember erhalten auch Minderjährige und Schwangere ab dem vierten Schwangerschaftsmonat sowie Studierende aus dem Ausland, die mit Vakzinen geimpft wurden, die in der EU nicht zugelassen sind, noch kostenlose Schnelltests. In jedem der genannten Fälle ist eine Bescheinigung vorzulegen.

„Ungeimpfte werden öfters zuhause bleiben“

„Wir merken jetzt bereits, dass weniger Leute kommen als im Sommer“, sagt James Felipe vom Testzentrum im Gifhorner Ratsweinkeller. Und in Gesprächen mit den Kunden und Kundinnen höre er auch immer wieder mal, dass diese nicht mehr kommen wollten, wenn die Tests kostenpflichtig werden. „Dann werden viele Tests für Geimpfte, die eine Kontrolle haben möchten, und für Ungeimpfte, die einen Test für Einkäufe oder Veranstaltungen brauchen, wegfallen. Ungeimpfte werden dann wohl öfters zuhause bleiben“, erklärt er mit Blick auf die mittlerweile überall geltende 3G-Regel. Die besagt, dass nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt erhalten.

Diese Testzentren im Landkreis Gifhorn sind noch im Einsatz Nur noch wenige der Corona-Testzentren, die es noch in der ersten Jahreshälfte gab, sind ab dem 11. Oktober noch aktiv. Hier ist die vom Landkreis Gifhorn veröffentlichte Liste: In Gifhorn gibt es noch das Testzentrum im Ratsweinkeller im Cardenap. Geöffnet ist montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr. Termine unter Tel. (01 52) 26 88 09 88 und www.deincoronatestzentrum.de. In der Okerhalle in Groß Schwülper wird montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr getestet. Termine gibt es online unter www.braunschweig-testet.de. Bei Roth Feierwerk im Gehrenkamp in Isenbüttel gibt es Tests montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 15 Uhr. Termine unter www.corona-testzentrum-isenbuettel.de. Im ehemaligen Portas-Gebäude in Meine im Wiesenweg sind Tests montags, mittwochs und freitags von 10 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr möglich. Termine unter Tel. (01 72) 53 80 560 und www.coronaschnelltest-meine.de. Das Testzentrum in Wesendorf (Turnhalle Lerchenberg) hat montags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Terminvereinbarung unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11. Nach Absprache wird das Testzentrum auch für Sondertestungen wie zu Hochzeiten, für Klassenfahrten oder Veranstaltungen geöffnet.

Da die 3G-Regeln inzwischen in der Gastronomie und bei Veranstaltungen aber auch immer häufiger durch die 2G-Regel – Eintritt nur noch für Geimpfte und Genesene – ersetzt wird, werde der Bedarf an Tests für Ungeimpfte zusätzlich geringer. Dann würden vor allem Menschen kommen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen dürfen, oder Kinder und Jugendliche. Und Geschäftskunden, die für Reisen oder Treffen mit Partnern Tests benötigten, vermutet James Felipe.

Diakonie plant mobiles Testzentrum

Die Dachstiftung Diakonie betrieb bis Ende Juni das Testzentrum im Gifhorner Mehrgenerationenhaus. Dann waren die Anfragen so rückläufig, dass geschlossen wurde. Aktuell betreibt die Diakonie noch das Testzentrum in der Wesendorfer Turnhalle am Lerchenberg. Das soll laut Marianka von Magnis auch so bleiben – obwohl auch hier die Nachfrage sinkt. Und: „Wir denken über ein mobiles Testzentrum nach. Hier sind wir im Gespräch mit dem Gesundheitsamt, wie eine Umsetzung nach den Hygienerichtlinien erfolgen kann. Das mobile Testzentrum soll für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Hier würden wir nach Absprache mit dem Veranstalter für Hochzeiten, Geburtstage, Vereine, Kultur tätig werden.“

Von Thorsten Behrens