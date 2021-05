Testpflicht in Einzelhandel und Gastronomie: Zentren im Kreis Gifhorn gehen von steigender Nachfrage aus

Landkreis Gifhorn

Die Corona-Testzentren im Landkreis Gifhorn bereiten sich auf den kommenden Montag vor: Setzt die Niedersächsische Landesregierung ihre Pläne um, dürfen dann nämlich Einzelhandel und Außengastronomie flächendeckend öffnen. Voraussetzung für einen Besuch soll ein negativer Corona-Test, ein Impfnachweis oder der Nachweis über eine Genesung sein. Rechnen die Betreiber deshalb mit einem Ansturm auf die Zentren?

Zumindest gehen sie davon aus, dass die Nachfrage steigen wird. „Wir hören von vielen Bürgerinnen und Bürgen, wie sehr sie sich auf die Lockerungen freuen“, sagt etwa Marco P. Fernandes von Dein Corona Testzentrum, welches das Testzentrum im Gifhorner Ratsweinkeller betreibt. Dort können derzeit schon bis zu 1 000 Tests pro Tag vorgenommen werden. „Wir beobachten, ob die Öffnungszeiten nach hinten raus angepasst werden müssen“, sagt Fernandes. Er empfiehlt, einen Termin so früh wie möglich zu vereinbaren. Und das auch, wenn meist noch kurzfristig Termine frei sind. Ein spontaner Besuch ist möglich, dann kann aber Wartezeit entstehen.

In einigen Testzentren steigt die Nachfrage schon an

Die Dachstiftung Diakonie betreibt Testzentren im Mehrgenerationenhaus im Gifhorner Steinweg und in der Turnhalle der Oberschule Wesendorf. In Gifhorn sei die Auslastung nach der Eröffnung weiterer Testzentren in der Stadt zurückgegangen, aber immer noch gut, sagt Diakonie-Sprecherin Ingetraut Steffenhagen. In Wesendorf steige die Test-Nachfrage. „Und wir gehen davon aus, dass die Nachfrage weiter steigen wird“, sagt Steffenhagen. Derzeit seien Termine kurzfristig zu bekommen: Wer vormittags anruft, kann sich nachmittags oder am Folgetag testen lassen.

Der DRK-Kreisverband betreibt Testzentren im Gifhorner Friedrich-Ackmann-Haus, in Meinersen und in Westerbeck. Meinersen sei sehr gut ausgelastet, sagt DRK-Sprecher Roland Strehmel. Termine sollten hier ein paar Tage im Voraus gebucht werden. In Gifhorn und Westerbeck seien die Besucherzahlen noch nicht ganz so hoch, ein ansteigender Trend sei aber zu erkennen. Strehmel geht davon aus, dass dieser Trend anhalten wird. Tests können bis maximal drei Stunden vor dem Termin gebucht werden, damit die Teams das Besucheraufkommen abschätzen können.

„Termine sind derzeit noch problemlos zu bekommen. Wir erwarten eine Änderung, sobald ein negativer Test bei bestimmten Lockerungen vorgelegt werden muss“, sagt Anna Wendt, Mitarbeiterin beim Corona Schnelltest Zentrum Wolfsburg, das die Zentren in Ehra, Weyhausen und Steimke betreibt. „Wir sind personell und organisatorisch darauf vorbereitet, unsere Öffnungszeiten und Testkapazitäten zu erweitern“, fügt sie hinzu. Eine Terminbuchung sei wünschenswert, aber derzeit noch nicht unbedingt notwendig.

Die Übermittlung der Testergebnisse erfolgt auf Papier, per Mail oder per PassGo-App

PassGo geht am schnellsten: Aber auch Ausdrucke der Testergebnisse auf Papier sind fast überall möglich. Quelle: Lea Rebuschat

Ihr Testergebnis bekommen die Besucher in den Zentren auf Papier, per Email oder über die App PassGo. „Die Papierform wird vor allem von älteren Bürgern gewünscht, die kein Smartphone nutzen“, berichtet Anna Wendt. In diesem Fall muss eine Wartezeit von etwa 15 Minuten eingeplant werden. „Die Nutzung der PassGo-App wird an unseren Standorten eher vereinzelt nachgefragt“, berichtet Diakonie-Sprecherin Steffenhagen. Im Testzentrum im Ratsweinkeller ist das anders. Befunde auf Papier sind hier nur in Einzelfällen gefragt, Email oder die App sind bei den Besuchern gefragter. „Wir empfehlen ausdrücklich die PassGo-App. Sie beschleunigt den Ablauf, spart Papier und ermöglicht eine kontaktlose Datenübermittlung“, sagt DRK-Sprecher Strehmel.

Der Großteil der durchgeführten Tests war bislang negativ. Das DRK hatte bislang noch keinen positiven Fall, die Diakonie berichtet von „einigen positiven Testungen, jedoch eher im unteren Prozentbereich“, in den Zentren in Ehra, Weyhausen und Steimke waren es bislang insgesamt drei positive Ergebnisse und im Ratsweinkeller „gab es natürlich auch positive Befunde“, wie Marco P. Fernandes berichtet.

Von Christian Albroscheit