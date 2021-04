Testergebnisse schneller beim Gesundheitsamt: Landkreis Gifhorn setzt auf PassGo-App

Landkreis Gifhorn

Die Lizenz-Verträge sind unterschrieben, damit ist im Landkreis Gifhorn die PassGo-App offiziell und kostenlos nutzbar. Allerdings nicht überall: Sowohl die Betreiber der Testzentren müssen sich für die Nutzung entscheiden als auch die Wirtschaft wie Einzelhandel und Gastronomie, aber auch Kulturanbieter sowie jeder Smartphone-Nutzer, damit die App möglichst flächendeckend sinnvoll zum Einsatz kommen kann. Aktuell wird sie nach Auskunft von Nele Birke aus dem Landratsbüro vom Betreiber der Testzentren in Weyhausen, Ehra und Steimke verwendet, es stehen noch Gespräche mit anderen Betreibern aus.

Wer sich die App auf sein Smartphone lädt, hinterlegt seine persönlichen Daten und erhält einen persönlichen QR-Code. Der wird von den Testzentren eingescannt, sodass dort schon mal das Ausfüllen von Kontaktdaten-Bögen entfällt. Liegt das Testergebnis vor, wird der QR-Code dieses Ergebnisses entweder vom App-Nutzer eingescannt oder auf Papier ausgedruckt. Im Falle eines negativen Ergebnisses speichert die App, wie lange dieses Ergebnis gültig und wann der nächste Test fällig ist. Der Nutzer kann also mit Hilfe seines QR-Codes beispielsweise im Einzelhandel oder in der Gastronomie nachweisen, dass er negativ getestet ist, um auf diese Weise Zugang zu bekommen.

Bei einem positiven Schnelltestergebnis wird dieses direkt ans Gifhorner Gesundheitsamt übertragen

Fällt das Testergebnis positiv aus, wird es direkt ans Gifhorner Gesundheitsamt übertragen. Die oder der Getestete wird nach Hause geschickt, die App informiert über weitere Schritte.

Der Entwickler von PassGo hat laut Ebel 10 000 Euro Lizenzgebühr vom Landkreis erhalten, um die kostenlose Nutzung zu ermöglichen. „Jedes Testzentrum kann selber entscheiden, ob es PassGo nutzt“, erklärt Nele Birke im Pressegespräch. Sowohl sie als auch Landrat Dr. Andreas Ebel setzen darauf, dass möglichst alle es tun, denn die Nutzung ist auch für sie kostenlos. „Wir werden noch mal mit den Betreibern Kontakt aufnehmen. Wittingen beispielsweise hat großes Interesse an der Nutzung von PassGo signalisiert“, berichtet Nele Birke – sie verweist außerdem auf regelmäßige digitale Infoangebote der App-Entwickler für die Betreiber.

Die beiden Apps ergänzen sich in ihren Funktionen

Während die Luca-App der Kontaktnachverfolgung dient und die Zettelwirtschaft beispielsweise in der Gastronomie ablöst, soll mit Hilfe von PassGo zum einen schneller auf einen Infektionsverdacht reagiert werden können und zum anderen im Falle eines negativen Testergebnisses die Nutzung verschiedener Einrichtungen erleichtern. Die beiden Apps ergänzen sich also eher, als in Konkurrenz zu stehen.

Für Ebel ist die Unterschrift unter die Lizenzverträge „ein wichtiger Schritt. Mit der App können Ergebnisse und persönliche Daten deutlich schneller übermittelt werden. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsamt wird mit der digitalen Datenübertragung wirklich geholfen.“ Außerdem sei er froh, mit den beiden Apps Luca und PassGo sowohl die Nachverfolgung von Infektionsketten durchs Gesundheitsamt als auch denkbare Öffnungsszenarien der Wirtschaft abzudecken. Kreisrat Rolf Amelsberg berichtet, dass sowohl der Landkreis Helmstedt als auch die Nachbarstadt Wolfsburg sich schon gemeldet hätten, um sich über Erfahrungen beim Einsatz von PassGo auszutauschen.

Von Christina Rudert