Gifhorn

Seit fünfeinhalb Monaten testet die Stadt Gifhorn, wie es mit einem ganztägigen Radeln in der Fußgängerzone läuft. Die Pilotphase endet somit in rund zwei Wochen. Und das erste Fazit? Interessenvertreter äußern sich überwiegend skeptisch.

„Ich finde es gut“, zieht Wolfgang Harder, Kreisvorsitzender des Radfahrerverbandes ADFC, Bilanz zum ganztägigen Radfahren in der Fußgängerzone. Das funktioniere – „bis auf ein paar, die zu schnell gefahren sind. Von Unfällen weiß ich nichts.“ An der guten Nutzung der zusätzlich aufgestellten Fahrradständer sei abzulesen, dass die Fußgängerzone belebt sei. Harder spricht sich deshalb dafür aus, das ganztägige Radeln dauerhaft freizugeben. Nur in Sachen Wochenmarkt sei wohl eine Einschränkung nötig, das Absteigen vorzuschreiben.

Radeln in der Gifhorner Fuzo: Mit der Rücksichtnahme hat es nach Meinung des Seniorenbeirats nicht geklappt. Quelle: Dirk Reitmeister Archiv

Ganz anders sieht das Grete Fiest vom Seniorenbeirat der Stadt Gifhorn. „Wir waren von Anfang an dagegen“, erinnert sie an das Votum ihres Gremiums. Und sie sieht es bestätigt. „Die Leute fahren einfach zu schnell.“ Das sehe sie ständig, zum Beispiel wenn sie den Wochenmarkt besuche. „Man hat einfach nicht mehr die Freiheit, man muss sich ständig umgucken“, sagt sie aus Fußgängerinnensicht. Mit den Enkeln habe sie früher unbeschwerter durch die Innenstadt bummeln können. Sie findet, dass Radfahrer „dieses kurze Stück auch schieben können“. Die Stadt sollte mindestens zur vorigen Regelung mit der Freigabe für Radfahrer an Werktagen nur zwischen 18 und 11 Uhr zurück kehren.

Zurück zur alten Regelung? Das fordern Stimmen aus Seniorenbeirat und Kreisverkehrswacht. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Das sagt auch Lutz Dietrich, Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht. Selbst Teilnehmer seiner Pedelec-Fahrtrainings hätten gesagt, dass viele Radler in der Fuzo zu schnell und im Slalom um die Fußgänger herum führen. „Die Rücksichtnahme auf die Fußgänger ist nicht gewährleistet.“ Dietrich findet die Fußgängerzone für eine ganztägige Freigabe für Radler einfach zu eng.

Politik will auf die Meinung der Bürgerschaft hören

Die Meinung aus der Bürgerschaft wird Gewicht haben, versichern Thomas Reuter (CDU) und Gunter Wachholz (SPD) von der neuen Gifhorner Ratsmehrheit. Sie wollen die abschließende Befragung, die die Verwaltung zusammen mit dem Büro Böregio vornimmt, abwarten. „Das ist ein Thema, das in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Es steht ganz oben auf unserer Agenda. Wir werden uns dann zusammensetzen und beraten“, sagt Reuter. Laut Wachholz, der bei Wahlkampfveranstaltungen in der Fußgängerzone durchaus skeptische Töne aus der Bevölkerung vernommen hatte, soll das in einer gemeinsamen Klausur Ende Januar soweit sein.

Frühere Umfragen: Deutliche Mehrheiten gegen Radeln in der Fuzo

Auf eine Anfrage der AZ nach einem Stand der Dinge und einem Stimmungsbild der offenbar noch laufenden Abschlussbefragung hat die Stadtverwaltung noch nicht geantwortet. Bei einer nicht repräsentativen AZ-Umfrage zur Halbzeit der Pilotphase und auch bei einer zeitgleichen Zwischen-Umfrage der Stadt haben Teilnehmende mit deutlichen Mehrheiten skeptisch abgestimmt.

Von Dirk Reitmeister