Test- oder Impflicht für Pflegepersonal: Was Gifhorner dazu meinen

Landkreis Gifhorn

Die ersten Bundesländer haben sie schon, andere planen sie: eine Testpflicht für das Personal in Alten- und Pflegeheimen. Grund ist, dass die Zahl der Corona-Fälle auch in diesen Einrichtungen wieder steigt, obwohl der größte Teil der Bewohnerinnen und Bewohner zweimal geimpft ist. Auch im Landkreis Gifhorn treten seit einiger Zeit wieder Corona-Fälle in Heimen auf, zuletzt gab es einen größeren Ausbruch im Michaelis-Heim in Brome. Wie stehen Heimbetreiber im Landkreis Gifhorn zu dem Thema? Und was sagt der Kreisseniorenbeirat dazu?

Im Altenheim an der Oker in Ahnsen ist die regelmäßige Testung bereits Tatsache. „In unserem Haus lassen sich alle Mitarbeiter, ungeimpfte sowie geimpfte, täglich mittels PoC-Test vor Dienstbeginn testen“, berichtet Heimleiter Alexander Müller. PoC-Tests sind die Antigen-Schnelltests, die es bis Mitte Oktober für alle Bürger kostenlos gab. Auch für das Personal in Ahnsen sind sie kostenlos, „die Kosten können bei den Krankenkassen geltend gemacht werden“, sagt Müller.

Die Bewohnerinnen und Bewohner nutzen die regelmäßigen Testangebote

Regelmäßige Schnelltests: Auch die Bewohnerinnen und Bewohner können sie kostenlos in Anspruch nehmen. Quelle: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Nicht täglich, aber zweimal wöchentlich und bei Bedarf können sich auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung testen lassen. Müller: „Dies wird auch von allen Bewohnern sehr gut angenommen.“ Ähnliches meldet der DRK-Kreisverband. Roland Strehmel, Marketingassistent des DRK, informiert, dass die ungeimpften Bewohner zwei- bis dreimal pro Woche getestet würden.

Während sich Müller zum Thema Impfpflicht für Pflegepersonal nicht äußern möchte, sagt Strehmel ganz klar: „Das DRK in Gifhorn würde eine Impfpflicht nicht nur für Pflegekräfte, sondern für alle Berufsgruppen begrüßen, die in Pflegeheimen ein- und ausgehen.“ Das allerdings ist im Moment noch Zukunftsmusik.

Derweil testet das DRK ungeimpfte Mitarbeiter täglich, „öfter, als die Verordnung vorgibt“, wie Strehmel betont: Laut Verordnung sind drei Tests pro Woche vorgegeben. „Die Kosten werden bis zum Ende des Jahres durch den Pflegerettungsschirm finanziert.“ Was danach ist, könne er noch nicht sagen.

Für das Personal sind die Testungen zusätzlicher Arbeitsaufwand

Einen Aspekt benennt Strehmel, der in der öffentlichen Diskussion bislang wenig bis gar keine Beachtung findet: Das tägliche Testen sei ein zusätzlicher Arbeitsaufwand, „den wir zwar finanziert bekommen, aber dadurch steht uns nicht mehr Personal zur Verfügung.“ Das diensthabende Personal leistet die Testungen zusätzlich.

Ziemlich rigoros ist die Position, die der Kreisseniorenbeirat vertritt. Dagmar Köhler aus Meinersen formuliert es so: „Der Einsatz von nicht geimpftem Personal kann meiner Meinung nach nur in absoluten Ausnahmefällen gestattet werden.“ Ihre Mutter lebt in einem Alten-Pflegeheim, und sie selber wundert sich, dass sie als geimpfte Besucherin das Haus nicht betreten darf, wohingegen ungeimpftes Personal täglich präsent sein dürfe.

Ähnlich sieht es Vorsitzender Friedhelm Hubertus Voigt: „Wer mit Menschen arbeitsmäßig in Berührung kommt, sollte geimpft sein. Ist dieses nicht möglich oder nicht gewollt, ist die tägliche Testpflicht durch den Arbeitgeber vorzuschreiben!“ Alles andere ist aus seiner Sicht eine Gefährdung der anvertrauten Menschen, und die „ist nicht hinzunehmen“.

„In dieser Frage wiegt die Verantwortung für die Gesellschaft mehr als die individuellen Freiheitsrechte“

Geimpft oder jeden Tag getestet – eine Position, die alle befragten Vertreter des Kreisseniorenbeirats unterstützen. Horst-Werner Hüfler aus Meinersen findet sogar, dass eine Impfpflicht für Pflegekräfte unumgänglich sei, und fordert: „Hier müsste der Gesetzgeber klare Richtlinien schaffen. In dieser Frage wiegt die Verantwortung für die Gesellschaft mehr als die individuellen Freiheitsrechte.“

Von Christina Rudert