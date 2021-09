Kreis Gifhorn

Mehr als 340 Feuerwehrleute sind am 11. September 2001 bei dem Terroranschlag auf das New Yorker World Trade Center gestorben. Zwei Feuerwehrleute aus dem Kreis Gifhorn, die damals in verantwortlicher Position waren, berichten, wie sie den Tag erlebten und was das Attentat für die Feuerwehren im Kreis Gifhorn bedeutete: der damalige Meinerser Ortsbrandmeister Norbert Pachali und der damalige Gifhorner Ortsbrandmeister Alfred-Torsten Sauerbrei.

Wie fast jeder Befragte, erinnert sich auch Norbert Pachali, im Jahr 2001 Brandmeister der Samtgemeinde Meinersen, an den Moment als er die Nachricht von dem Terror-Anschlag auf das New Yorker World Trade Center hörte. „Ich stand an einer Ampel in Meine“, weiß er noch genau. Er fuhr direkt nach Hause. „Meine Frau verfolgte die Nachrichten schon am Fernseher“. In dem Moment als er das Zimmer betrat, flog gerade das voll getankte Flugzeug eine große Kurve und krachte dann in das Hochhaus. „Der Tower brannte sofort lichterloh“, erinnert er sich. „Es war Gänsehaut pur als die Menschen heraus strömten und die Feuerwehren – bepackt mit 15 Kilo Gepäck und schweren Schläuchen – da hinein mussten“, beschreibt der ehemalige Chef der Meinerser Wehren das Gefühl, das er als gestandener Feuerwehrmann wohl besonders intensiv empfunden hat. „Es ist einfach so: Wir rennen da rein, wo andere raus rennen“, resümiert er.

Für den Kreis Gifhorn eher Gefahr durch Waldbrände

Verändert hat sich Pachali zufolge nach dem Anschlag in Amerika bei den Feuerwehren in der Samtgemeinde Meinersen nichts. „Wir haben hier eine andere Bedrohungslage“, blickt er auf die Gefahr von Waldbränden. Anschläge sind laut Pachali kaum zu befürchten, „vielleicht am Flughafen Hannover“, meint er: „Da wäre dann die Kreisbereitschaft gefordert und die sind gut vorbereitet.“

Die Einsatzkräfte der Wehren in der Samtgemeinde Meinersen haben sich Pachali zufolge trotzdem intensiv mit den Anschlägen und deren Folgen beschäftigt. „Wir haben lange darüber geredet.“ Und an den Einsatzfahrzeugen „haben wir mit Trauerflor die Solidarität mit den verstorbenen amerikanischen Feuerwehrmännern gezeigt“, erinnert sich der 67-Jährige, der lange Jahre auch als Ortsbrandmeister in Ettenbüttel aktiv war.

Alfred-Torsten Sauerbrei besuchte die New Yorker Feuerwache

Eine bewegende private Zeitreise trat Alfred-Torsten Sauerbrei 2017 nach New York gemeinsam mit Feuerwehrkamerad Karl-Heinz Krüger und dem Gifhorner Bürgermeister Matthias Nerlich an. Der ehemalige Gifhorner Stadtbrandmeister besuchte jene Feuerwache, deren Leute als erstes vor Ort im Einsatz waren. Von denen habe kaum jemand überlebt, sagt Sauerbrei. „Das geht Dir schon nahe.“ Auch am Ground Zero sei die Reisegruppe gewesen.

„Man denkt immer wieder darüber nach“, sagt Sauerbrei, der seinerzeit Gifhorns Ortsbrandmeister und stellvertretender Stadtbrandmeister war, über den Terrorangriff, der lange Zeit auch bei Treffen im privaten Kreise der Kameraden ein Thema war. Ein Ereignis fast mit einer Präsenz wie die Waldbrandkatastrophe 1975, die für hiesige Feuerwehrleute noch bedeutender war.

Von Hilke Kottlick und Dirk Reitmeister