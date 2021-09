Gifhorn

Ein Dienstag, so typisch für einen Tag in New York im September: Strahlender Sonnenschein und blauer Himmel. Joshua Hubbert und Isabell Kowalk haben nichts Besonderes vor. „Ein ganz normaler Tag.“ Sie muss zur Arbeit, er zur Uni. Es ist der 11. September 2001. Dieser Tag soll nicht normal bleiben.

In der Columbia Business School in Uptown Manhattan treffen sich gerade die Kommilitonen zum Plausch. „Plötzlich kam jemand rein“, berichtet Joshua Hubbert 20 Jahre später. Wenig später starren alle in der Lobby wie gebannt auf die Fernsehschirme. Dort ist live zu sehen, was etwa elf Kilometer weiter in Downtown Manhattan passiert. „Wie so viele haben wir es im Fernsehen mitverfolgt.“

Augenzeugen: Isabell Kowalk und Joshua Hubbert waren am 11. September in Manhattan. Quelle: Dirk Reitmeister

Zur gleichen Zeit ist Isabell Kowalk bei der Arbeit. Sie ist tätig für eine deutsche Austauschorganisation, die im German House in Midtown Manhattan gleich gegenüber dem UN-Gebäude ihren Sitz hat. „Das ist deutlich näher dran“, sagt sie heute. Die Arbeit findet ein jähes Ende, als deutsche Kollegen im Büro anrufen. Auch sie trifft sich mit Kollegen in einer Lobby, um das Fernsehprogramm zu sehen. Allerdings nicht allzu lange. „Wir sind aufgefordert worden, das Gebäude zu verlassen. Es war nicht klar, was noch passieren würde.“

Als die Türme einstürzten ging gar nichts mehr

„Der ganz große Schock kam, als der erste Turm zusammen fiel“, berichtet Hubbert. „Das kann nicht echt sein“, denkt er sich in dem Moment. Hubbert geht ganz nach oben und schaut über die Stadt, sieht die Rauchsäule über Downtown stehen. „Ich habe versucht, Isabell zu erreichen. Das hat nicht geklappt.“ Bange Momente.

„Als die Türme einstürzten, ging gar nichts mehr“, sagt Kowalk. Oben drauf waren die Sendeantennen für den Mobilfunk, unten die U-Bahn-Strecken. Die Rückkehr nach Hause nach Brooklyn auf die andere Seite des East River wird für beide zur Odyssee.

Wenn heute auf Nachrichtenportalen im Internet Videos aufploppen, scrollen Kowalk und Hubbert gleich weiter. „Ich möchte keine Katastrophenfilme sehen“, sagt Kowalk. Sie meiden die Bilder von damals, haben sie doch genug davon in der Erinnerung. Beim Gedanken an die Trauerfeier für Feuerwehrleute kämpft Kowalk heute noch mit den Gefühlen.

Eine Brücke voller verstörter Menschen

Mit Asche bedeckte Menschen auf der Straße: „Ein Strom von Leuten, die furchterregend aussahen“, sagt Kowalk. Ein wildfremder Van-Fahrer nimmt sie und weitere Menschen mit. „Alle, die Platz in ihrem Auto hatten, haben angehalten.“ Ein weiteres Bild, das für beide für den 11. September steht: Die sonst mit Autos verstopfte Queensboro Bridge über den East River ist voll mit verstörten Menschen.

Zuhause ruft Kowalk gleich vom Festnetz aus Familien, Freunde und Bekannte an. Erleichterung bei beiden, als auch ihr Mann nach Hause kommt. Den Rest des Tages verbringen sie dort.

Das New York, das auch Isabell Kowalk und Joshua Hubbert aus Gifhorn noch kannten: Bis zum 11. September 2001 standen die Twin Towers des World Trade Center. Quelle: Jerzy Dabrowski Archiv

In den kommenden Tagen und Wochen ist New York nicht mehr die Stadt, die Kowalk und Hubbert kennen – nicht nur dort, wo die beiden Twin-Tower standen. Bis auf vereinzelte Abfangjäger keine Flugzeuge oder Hubschrauber am strahlend blauen Himmel, leere U-Bahnen am Tag darauf auf dem Weg zurück zur Arbeit: „Das war bizarr“, sagt Kowalk. Bei einem Spaziergang durch Brooklyn gehen sie an verbrannten Fetzen von Dokumenten offenbar aus Büros des World Trade Centers vorbei – über Kilometer hierher geweht. „Alles lag voll mit Papier.“

Blick auf die Freiheitsstatue und auf Katastrophentouristen

Im Juni darauf ziehen Kowalk und Hubbert dorthin, wo wochenlang Asche- und Rauchwolken ihr Zentrum hatten. Nahe des Ground Zero beziehen sie eine Wohnung, bezuschusst aus einem Programm zur Wiederbelebung des Viertels. Mehr als drei Jahre leben sie dort, mit Blick auf die Freiheitsstatue aus der Wohnung und auf Katastrophentouristen beim Nachhauseweg. Ein mulmiges Gefühl im 24. Stock haben sie nicht, ihr Gebäude ist eines der niedrigeren im Viertel. 2005 ergreifen sie die Gelegenheit, inzwischen als junge Familie in Kowalks Heimatstadt Gifhorn zu ziehen.

Eine Australierin, die ihre Austauschorganisation betreut hatte, starb im World Trade Center, berichtet Kowalk. Die Frau kannte sie selbst nicht persönlich. Ein von ihr Betreuter hatte am Morgen des 11. September seinen Zug verpasst – was ihm das Leben rettete. Isabell Kowalk und Joshua Hubbert haben niemanden verloren, den sie persönlich kennen. „Gott sei Dank.“

Von Dirk Reitmeister