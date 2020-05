Gifhorn/Meine

Bei mehreren Geschwindigkeitskontrollen in den vergangenen Tagen ertappten Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn gleich sieben Autofahrer, die deutlich zu schnell unterwegs waren und nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Messstelle K 114:

Auf der Kreisstraße 114 in Höhe Dannenbütteler Weg rasten am Dienstagabend in nur 20 Minuten drei Autos mit mehr als 100 Stundenkilometern am Kontrollort vorbei, obwohl dort Tempo 70 gilt. Am schnellsten war hier ein 46-jähriger Wahrenholzer, der mit seinem Audi mit 109 km/h gemessen wurde. Außer einem Bußgeld in Höhe von 120 Euro plus Verwaltungsgebühr drohen dem Fahrzeugführer ein einmonatiges Fahrverbot und ein Punkt in Flensburg.

Anzeige

B 4 südlich von Meine :

Am Dienstagmorgen hatten sich die Beamten auf der Bundesstraße 4, kurz vor dem südlichen Ortseingang von Meine, mit der Laserpistole postiert. Dort gilt Tempo 80. In kürzester Zeit rasten hier zwei Autofahrer mit mehr als 110 Stundenkilometern an der Messstelle vorbei. Unrühmlicher Spitzenreiter war an dieser Stelle ein 35-jähriger Braunschweiger, der mit seinem Peugeot mit Tempo 125 gemessen wurde. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro plus Verwaltungsgebühr, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Bruno-Kuhn-Straße :

Auf der Bruno-Kuhn-Straße im Gifhorner Ortsteil Gamsen, wo Tempo 50 gilt, rasten am Donnerstagmorgen innerhalb von 25 Minuten drei Autofahrer am Kontrollort vorbei. Schnellster war hier ein 34-jähriger Wesendorfer mit seinem VW Golf, der mit 77 Stundenkilometern dort entlangfuhr. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro plus Verwaltungsgebühr, ein Punkt in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion