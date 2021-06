Teilsperrung der B 4 an der Gifhorner Allerbrücke

Gifhorn

Im Zuge der Bundesstraße 4 bei Gifhorn müssen sich Verkehrsteilnehmer bis auf Weiteres auf Behinderungen an der Brücke über den Allerkanal einstellen. Der Hauptfahrstreifen in Richtung Braunschweig wird ab Samstag, 26. Juni, gesperrt und der Verkehr einspurig über den Überholfahrstreifen geführt. Hierauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel hin.

Wie die Behörde weiter mitteilte, ist es im Bereich der Brücke zu einer Absackung gekommen, die den Verkehr beeinträchtigt. Zunächst soll eine Bodenuntersuchung die Ursachen klären, anschließend wird die Schadstelle beseitigt.

Von der AZ-Redaktion