Teddy zwischen Winkel und Gifhorn gefunden

Gifhorn/Winkel

Zwischen Gifhorn und Winkel ist am Montagmittag ein Teddy gefunden worden. Der Teddy trägt ein hellblaues Kleidchen aus Jeansstoff mit einer Brusttasche und Erdbeeren als Muster am Saum. Das Kuscheltier hat am linken Ohr als besonderes Erkennungsmerkmal einen Maikäfer. Der Finder würde sich sehr freuen, wenn der Teddy wieder zu seinem Besitzer oder seiner Besitzerin zurückfindet. Und die AZ ist gerne dabei behilflich. Wem also der Teddy gehört, der kann sich per Mail an stadt@aller-zeitung.de in der Redaktion melden, um einen Termin zum Abholen des Kuscheltiers zu vereinbaren. Der Finder möchte gerne anonym bleiben, schreibt aber in seiner Mail, dass er sich riesig freuen würde, wenn der Teddy wieder nach Hause landet, „denke ich dabei an meine Kindheit, was uns der Teddy vor 70 Jahren bedeutete“.

Von der AZ-Redaktion