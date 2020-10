Team des FBZ Grille freut sich auf die vielen Aktionen

Gifhorn

23 Aktionen und etwa 200 Plätzen: Die Ferien sind gerettet. Zumindest für die Kinder und Jugendlichen, die aus der Stadt Gifhorn die schulfreie Zeit verbringen. Denn trotz Corona stampfte die Stadtjugendförderung ein buntes Bonus-Herbst-Ferienspaß-Programm aus dem Boden.

Die Jugendförderung der Stadt Gifhorn hat ein gesondertes „Special Programm“ für die im Corona-Jahr besonderen Umstände entwickelt. Die Corona-Pandemie hält das Team der Jugendförderung nicht auf, in diesem Jahr ein besonderes Angebot in den beiden Wochen der Herbstferien vom 12. bis 23.Oktober anzubieten für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren.

Viele Aktionen in freier Natur

Möglichst viele Aktionen finden in der freien Natur statt wie Kanufahren, Bogenschießen, Wasserski, Slackline, Alpaka-Wanderung, Skateboarding, Segelfliegen, Freilichtmalerei am Schlosssee – das erleichtert die Einhalt der Pandemie-Verordnung und soll den Kindern in diesem Jahr einen besonderen Ausgleich zu den vielen Entbehrungen bringen.

Zusätzlich wird es noch verschiedene kreative Workshops geben wie einen Nähkursus, Vogelkästenbau, Blumenkästenbau in Kooperation mit der Jugendwerkstatt. Auch werden wieder Traumfänger gebastelt und ein spezielles Angebot „Rund um den Herbst“ wird auch im Programm sein. Neue besondere Angebote im Herbstferienprogramm sind Baggerfahren im Kieswerk, perfekte Bilder mit dem Smartphone erstellen, Kehrmaschine fahren mit dem Gifhorner Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb, Graffiti.

Ab ins Theater zu „Ein freches Einhorn“

Alle, die endlich mal wieder ins Theater gehen, sollten sich unbedingt eine Karte sichern, denn es gibt keinen Tagesticketverkauf für „Ein freches Einhorn“ – eine Geschichte für Kinder ab drei Jahren. Darum geht es in dem Stück: Nichts wünscht sich Greta sehnlicher als ein Einhorn, himmelblau mit rosafarbener Mähne und einem langem Schweif. Alle sollen sie darum beneiden. Als ihr Wunsch endlich wahr wird, erlebt Greta eine echte Überraschung. Einhorn Drops ist alles andere als zauberhaft. Schafft es Drops mit seinen frechen Annäherungsversuchen, Gretas Herz zu erobern?

Das Programm ist online. Anmeldungen sind unter www.unser-ferienprogramm.de/gifhorn möglich. Dort finden sich auch alle Informationen zu den genauen Tagen, Zeiten und Kosten der Aktionen. Die Verlosung der Karten findet am 5. Oktober statt. Bei zu hoher Nachfrage entscheidet das Los. Nachfragen zum Ferienprogramm sind möglich beim FBZ Grille unter Tel. (0 53 71) 1 59 80 oder per E-Mail an jugendfoerderung@stadt-gifhorn.de.

