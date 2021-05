Gifhorn

Die erste Hürde im großen Gifhorner Schultausch ist genommen: Der Schulausschuss der Stadt gab am Donnerstag seine Zustimmung zu dem Projekt, das aus drei Säulen besteht und an dem auch der Landkreis Gifhorn beteiligt ist. Vorgesehen sind der Neubau einer Grundschule und einer Förderschule auf dem ehemaligen BGS-Gelände am Wilscher Weg, der Umzug der Freiherr-vom-Stein-Schule in das ehemalige Gebäude der Fritz-Reuter-Realschule an der Konrad-Adenauer-Straße und die Einrichtung einer neuen Grundschule inklusive Schulkindergarten in der jetzigen Freiherr-vom-Stein-Schule.

Die Zahl der Grundschüler in Gifhorn ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Und zwar so stark, dass mittlerweile alle Grundschulen in der Kernstadt vierzügig sind, ein weiterer Ausbau ist nicht möglich. Waren es im Schuljahr 2017/18 noch 1510 Grundschülerinnen und Grundschüler, so sind es im laufenden Schuljahr schon 1713. Gleichzeitig geht die Stadt davon aus, dass die Zahl der Grundschüler durch die Neubaugebiete Lehmweg, Hohes Feld und Hohe Düne weiter steigen wird.

Eine geeignete Fläche für einen Neubau im Bereich der Kernstadt gibt es aber nicht. Gleichzeitig muss der Landkreis, dem das Gebäude an der Konrad-Adenauer-Straße gehört und in dem derzeit Bereiche der BBS I untergebracht sind, eine neue Förderschule für den Bereich Geistige Entwicklung aufbauen.

Die Kosten für den Schultausch sind noch offen

„Das ist ein Mammutprojekt“, sagte Gunter Wachholz (SPD). Zumal die Kosten für Stadt und Landkreis noch gar nicht absehbar seien. In der Tat handelt es sich laut Karsten Moritz, Fachbereichsleiter Bauverwaltung, derzeit noch um ein „Denkmodell“ ohne Kostenberechnung. Jens Brünig, Fachbereichsleiter Bildung und Jugend, erläuterte, dass die Stadt um eine neue Grundschule nicht herum komme. Und ein kompletter Neubau sei auf jeden Fall teurer als der angedachte Tausch.

„Das Projekt wird uns auf jeden Fall die nächsten vier bis fünf Jahre begleiten“, sagte Brünig. Beginnen soll es mit dem Bau der Förderschule und einer zweizügigen Grundschule am BGS. Anschließend wird das Gebäude an der Konrad-Adenauer-Straße saniert und um weitere Unterrichtsräume, eine neue Sporthalle und eventuell Räume für die BBS I erweitert. Sind diese Arbeiten abgeschlossen, kann die Freiherr-vom-Stein-Schule umziehen und deren jetziges Gebäude komplett saniert werden. Förder- und Grundschule sollen zum Schuljahr 2024/25 einziehen, die Freiherr-vom-Stein-Schule könnte ein Jahr später umziehen und noch ein Jahr später, also 2026/27, soll die neue Grundschule im Gebäude der Freiherr-vom-Stein-Schule fertig sein.

Die neuen Schulstandorte fördern Inklusion und Kooperation

Laut Stadtverwaltung bieten die neuen Schulstandorte einige Vorteile: Ein gemeinsames Gebäude mit der Förderschule biete Möglichkeiten zur Inklusion, etwa durch die gemeinsame Nutzung von Räumen oder Schulhof. Eine Kooperation sei auch am Standort Konrad-Adenauer-Straße vorstellbar: nämlich zwischen der Freiherr-vom-Stein-Schule und der BBS. Das könne den Übergang zwischen den beiden Schulformen erleichtern.

„Wir würden das Konzept gerne weiterführen“, warb Karsten Moritz um Zustimmung. Aus Sicht des Schulausschusses darf die Stadt das. Endgültig entscheiden muss der Rat. Und auch auf Kreisebene muss der Schultausch noch beraten werden. Bis Ende des Jahres sollen dann Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeitsberechnung vorliegen.

Von Christian Albroscheit