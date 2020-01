Tatort Gamsen: Schmuck und Spardosen sind weg

Gamsen

Am Wochenende wurden zwei Wohnhäuser in Gamsen aufgebrochen. Am Freitag, gegen 18.30 Uhr, bemerkte ein Hauseigentümer in der Christian-Olfermann-Straße, dass unbekannte Täter die Terrassentür des Einfamilienhauses aufgebrochen hatten. Nachdem die Täter mehrere Räume durchsucht hatten, wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

In der Denkmalstraße bemerkte der Hauseigentümer am Samstag, dass unbekannte Täter in der Zeit zwischen 16.55 Uhr und 18.05 Uhr, die Terrassentür aufgehebelt und aus dem Haus Bargeld und Spardosen entwendet haben.

Wer zu den fraglichen Zeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, melde sich bitte bei der Polizei Gifhorn.

Einbrecher haben gerade Hochkonjunktur im Landkreis Gifhorn. Speziell in Gamsensind die Täter in letzter Zeit aktiv.

