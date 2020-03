Gifhorn

Dei Polizei sucht einen Zeugen zu einer Körperverletzung, die sich bereits Ende Januar in der Gifhorner Südstadt zutrug. Am Samstag, 25. Januar, um 12 Uhr soll sich diese Körperverletzung auf dem Famila-Parkplatz in Gifhorn ereignet haben. Hierzu wird ein männlicher Zeuge gesucht, der nach Angaben beider beteiligter Person das Geschehen beobachtet hat.

Er soll sich in unmittelbarer Nähe befunden haben und wird nun gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn, Tel. (0 53 71) 98 00, zu melden.

