Neuausrichtung – das ist das große Thema der Lebenshilfe Gifhorn, sowohl auf Geschäftsführungsebene wie auch durch die Veränderungen, die das Bundesteilhabegesetz (BTHG) mit sich bringt. Somit befindet sich die gesamte Aufbauorganisation der Lebenshilfe Gifhorn im umfassenden Veränderungsprozess.

Die Neuausrichtung der Lebenshilfe Gifhorn hat bereits begonnen

Neue Gesamt-Geschäftsführerin der Lebenshilfe Gifhorn: Tanja Heitling. Quelle: Lebenshilfe Gifhorn

Ende März hatte sich der langjährige Geschäftsführer Peter Welminski in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Markus Müller folgte ihm als Interim-Geschäftsführer. Im Juli wurde dann Tanja Heitling als Geschäftsführerin bestellt. Die beiden Geschäftsführer steuerten die Lebenshilfe gemeinsam durch die vergangenen Monate. Nachdem Tanja Heitling nun erfolgreich im Unternehmen angekommen ist und bereits mit der Neuausrichtung der Lebenshilfe Gifhorn begonnen hat, endet die Zusammenarbeit mit Markus Müller wie vereinbart. Tanja Heitling übernimmt ab sofort die Gesamt-Geschäftsführungsverantwortung der Lebenshilfe Gifhorn.

Ein Stück Lebenshilfe-Geschichte gemeinsam neu gestalten

Vorstand und Verwaltungsrat dankten Müller dafür, dass er mit der Lebenshilfe Gifhorn einen Teil des Weges gegangen ist, und freuen sich nun, gemeinsam mit Tanja Heitling ein Stück Lebenshilfe-Geschichte neu gestalten zu können. „Der Veränderungsprozess kommt genau zur richtigen Zeit“, so Vorstandsvorsitzender Klaus Czarnetzki, „denn durch die Änderungen des BTHG sind die Visionen von Tanja Heitling unser Maßstab für die Neuausrichtung der Lebenshilfe Gifhorn geworden. Es ist für uns eine Bereicherung, dass wir Tanja Heitling für die Lebenshilfe Gifhorn gewinnen und vor allem begeistern konnten.“

Das Ziel der Lebenshilfe Gifhorn ist es, so Heitling selbst, „die Realisierung von Selbstbestimmung für alle Menschen mit Beeinträchtigung und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft für alle Leistungsberechtigten in und mit der Lebenshilfe Gifhorn zu fördern“. Dies wird zukünftig die Aufgabe und das Ziel aller Mitarbeitenden sein.

