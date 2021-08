Kreis Gifhorn

Wird die Tangente wirklich „schneller“, wenn der Landkreis sie nach dem nun beschlossenen Konzept mit Kreiseln, zusätzlichen Ausfahrten und breiterem Radweg ausgebaut hat? Das glauben nicht mal Projektbefürworter im Kreistag. Denn ein Nadelöhr werde der Wolfsburger Abschnitt bleiben, wo sich der möglicherweise im Kreis Gifhorn beschleunigte Verkehr dann doch wieder stauen wird. In der Nachbarstadt passiert nun aber auch etwas.

Als besonders neuralgischer Punkt gilt die Weyhäuser Kreuzung in Höhe von Fallersleben. Wer die Kreuzungen an der Moorstraße und am Tankumsee hinter sich hat, steht spätestens an der Ampel. Dort stauen sich im Berufsverkehr mit die meisten Autos. Und ein Ausbau im weiteren Verlauf Richtung Sandkamp dürfte schwer werden, weil es quer durch ein Naturschutzgebiet geht. „Die Wolfsburger haben die Bedeutung erkannt“, teilte Landrat Dr. Andreas Ebel in der jüngsten Sitzung des Gifhorner Kreistags mit.

Mehrheitlich mitbeschlossen: Vielleicht wird aus der Tankumsee-Kreuzung ein Kreisel. Diese Option soll nun geprüft werden. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Die Nachbarstadt habe sich auf den Weg gemacht, ein Gutachten zur Weyhäuser Kreuzung in Auftrag zu geben, so Ebel weiter. Der VW-Konzern sei dabei mit eingebunden und dürfte einer Verbesserung der Verkehrssituation auf der Hauptschlagader der Region zustimmen, meint der Verwaltungschef aus dem Gifhorner Schloss.

Das hat der Kreistag am Mittwoch beschlossen

Nach langwieriger Diskussion hat der Kreistag am Mittwochnachmittag den mit elf Millionen Euro Baukosten angesetzten Ausbau der Kreisstraße auf Gifhorner Gebiet beschlossen. Die mit mehr als 20 000 Fahrzeugen pro Tag befahrene Tangente soll bis Ende 2023 zwischen Dannenbütteler Weg und Elbe-Seitenkanal einen besseren und sichereren Verkehrsfluss ermöglichen.

Geplant sind sieben Maßnahmen: Radweg-Erneuerung vom Dannenbütteler Weg bis nach Calberlah, Kreisel am Dannenbütteler Weg, Ampel am II. Koppelweg, Zufahrt für das Baugebiet am III. Koppelweg mit Anbindung des Radverkehrs entlang des Calberlaher Damms, Kreisel an der Wolfsburger Straße, Ausfahrt am Isenbütteler Gewerbegebiet inklusive einer dritten Fahrspur bis zum Elbe-Seitenkanal mit Umbau der Tankumsee-Kreuzung – möglicherweise zu einem Kreisel – sowie Neubau von Bushaltestellen an der Tankumsee-Kreuzung.

Ob eine Lotterie den Tankumsee rentabel machen kann? Die Tankumseegesellschaft wegen „chronischen wirtschaftlichen Misserfolgs“ liquidieren und die Unterhaltung des Naherholungsgebiets einem Förderverein überlassen, der sich über Erbschaftsspenden, Neujahrsspenden, Benefizkonzerte und Spendenlotterien finanzieren soll: Über diesen Antrag der AfD-Fraktion sprach der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung. Das Ansinnen der AfD fand nur in den eigenen Reihen Zustimmung, also fünf Ja-Stimmen. Es gab eine Enthaltung. Die Mehrheit sah den Antrag als sinnlos an. Die Gründung eines Fördervereins würde die Probleme nicht lösen. Stattdessen arbeite der Landkreis daran, die Einnahmesituation zu verbessern. Das sagte auch Landrat Dr. Andreas Ebel. „Wir werden einige Sachen neu regeln. In schwarze Zahlen zu kommen geht aber nicht von heute auf morgen.“

So wichtig ist der Zeitplan für die Fördermittel

Um Fördermittel zu bekommen, müssen die Baumaßnahmen Ende 2023 abgeschlossen sein. Sieben Millionen Euro trägt der Landkreis, 3,5 Millionen Euro die Stadt Gifhorn und eine halbe Million Euro Isenbüttel. Baustart soll 2022 sein. Geplant ist, die einzelnen Maßnahmen abschnittsweise anzugehen. Eine Vollsperrung will der Landkreis vermeiden.

Von Dirk Reitmeister