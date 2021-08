Kreis Gifhorn

Die Signale aus Wolfsburg zum Ausbau der Tangente sind offenbar nicht so positiv, wie es sich in der Sitzung des Gifhorner Kreistags am Mittwoch angehört hatte. Die VW-Stadt sieht angesichts neuer Arbeitsbedingungen etwa durch Homeoffice den Bedarf, die Verkehrssituation der Zukunft neu zu bewerten. Ein Gutachten zum Weyhäuser Knoten habe sie nicht in Auftrag gegeben. Damit widerspricht Wolfsburg einer Aussage von Landrat Dr. Andreas Ebel.

„Die Wolfsburger haben die Bedeutung erkannt“, die Stadt habe ein Gutachten zur Weyhäuser Kreuzung in Auftrag gegeben, hatte Ebel dem Kreistag mitgeteilt. Auf Nachfrage der AZ winkt Wolfsburgs Pressesprecherin Elke Wichmann ab. „Die Stadt Wolfsburg hat hierzu kein Gutachten beauftragt. Es liegt ein Gutachten seitens Gifhorn vor, das der Stadt Wolfsburg Ende Juli präsentiert wurde.“

Szenen aus der Vergangenheit? Die Stadt Wolfsburg schließt nicht aus, dass unter anderem wegen Homeoffice-Regelungen die Verkehrsbelastungen in der Zukunft geringer sein könnten. Quelle: Manfred Hensel Archiv

Das bestätigt Uwe Peters vom Bau-Fachbereich des Landkreises Gifhorn. Es habe mit Vertretern der Stadt Wolfsburg ein Gespräch gegeben, an dem auch das Ingenieurbüro MS Traffic beteiligt war. Das habe bei dem Treffen eine Simulationsanalyse für die Weyhäuser Kreuzung vorgenommen. Das wolle man auch in der Sitzung der Task Force Verkehr unter Federführung der Wob AG im September vorstellen. Mit den Wolfsburgern sei man so verblieben, „dass wir Kontakt halten“. Peters hatte die Wolfsburger so verstanden, dass sie „es prüfen werden“.

„Ich denke mir so etwas nicht aus“, sagt Ebel deshalb der AZ zu dem Widerspruch in den Aussagen zu einem Gutachten-Auftrag. Auf Nachfrage aus dem Kreistag hatte Ebel am Mittwoch bestätigt, nicht selbst bei dem Gespräch dabei gewesen zu sein und dass dieses nicht auf Ebene der Hauptverwaltungsbeamten gelaufen sei, sondern sich die Fachleute zusammen gesetzt hätten. „Ich habe hervorragende Mitarbeiter.“

Grundsätzlich liest sich aus der Antwort der Wolfsburger Pressesprecherin auf die AZ-Nachfrage Zweifel an einem Ausbau der Tangente heraus. „Ein Ausbau der Tangente auf Wolfsburger Gebiet ist nicht in der Planung.“ Die Stadt habe gerade den Radweg bis zum VW Werk neu hergestellt, um zum Umsteigen aufs Fahrrad zu animieren.

Naturschutz schränkt Ausbaumöglichkeiten auf Null ein

Ebenso habe die Stadt Wolfsburg den Weyhäuser Knoten mit einem zusätzlichen Rechtsabbieger Richtung Fallersleben verstärkt. Und das sei schon nur mit erheblichem Aufwand möglich gewesen, so Wichmann. „Ein weiterer Ausbau des Knotens mit zusätzlichen Fahrspuren wird aus naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen kaum möglich sein. Es handelt sich um ein FFH-Gebiet.“ Auch beim Radweg sei die Stadt an die Grenze der Flächeninanspruchnahme geraten.

Für die Stadt Wolfsburg stellt sich auch die Frage, ob ein Ausbau angesichts eines möglicherweise völlig anderen Verkehrs in der Zukunft überhaupt noch nötig ist: „Das Nadelöhr ist nur in den Spitzenstunden vorhanden. Aufgrund der Pandemie und der sich daraus ergebenden veränderten Arbeitsbedingungen (Homeoffice bei VW) ist die Verkehrssituation gegebenenfalls komplett neu zu bewerten.“

Geht der Individualverkehr in Zukunft eher zurück?

Das war bereits Thema bei der Verkehrsinfrastrukturkonferenz des Landkreises zur Tangente im Februar 2019. Damals schon verwies Thomas Krause von der Wolfsburg AG in einem Impulsvortrag darauf, dass die nun heran wachsende Generation ein anderes Verhältnis zum Auto habe. Ihr sei Anderes – unter anderem das Smartphone – wichtiger. So sei nicht auszuschließen, dass der Individualverkehr zurück gehe.

Von Dirk Reitmeister