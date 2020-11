Gifhorn

Vermutlich hätte diese Fahrt keine rechtlichen Folgen gehabt, hätte sich ein 29-jähriger BMW-Fahrer aus Calberlah an das vorgeschriebene Tempolimit auf der Tangente in Höhe Gifhorn gehalten. Doch so nahm das Drama in der Nacht zu Samstag seinen Lauf. Für die Polizei ein klarer Fall aus der Rubrik „Wie man sich nicht verhält“.

Um 1.20 Uhr gab der 29-Jährige richtig Gas auf der K 114. Die Polizei registrierte einen Spitzenwert von 155 km/h. Erlaubt sind gerade einmal 70. Bei der Überprüfung des Fahrers kam ein Promillewert von 0,43 raus. Nun droht ein Bußgeldverfahren. 240 Euro werden fällig, in Flensburg gibt’s zwei Punkte im Strafregister und der Führerschein ist für einen Monat weg.

Von Andrea Posselt