Da haben zwei mitten in der dicken Corona-Krise Mut gehabt: Seit zehn Jahren betreiben Anja und Wolfgang Robben im Heidland die Indoor-Spiellandschaft Takka Tukka. Klettern, toben und vieles mehr bieten sie dort auf 6000 Quadratmetern. Mitten im Lockdown wagten sie den großen Wurf: Die ehemalige Soccerhalle sollte weg, ein hochmoderner Trampolin-Park inklusive Ninja-Parcours das neue Aushängeschild werden. „Vor allem an Jugendliche haben wir damit gedacht“, sagt Wolfgang Robben. Vor wenigen Wochen noch eine nackte Betonhalle, haben die Robbens dank emsiger Handwerker und einem Spezialteam die Idee in die Tat umgesetzt. „Das hier ist heute ein Feiertag für mich“, sagt Robben und lädt zum Rundgang ein.

Auch die Kletterwand ist interaktiv

Die „Sprung Fabrik“ hat einen eigenen Eingang. Hier lässt sich gleich ein Ticket lösen. Gegenüber ist eine kleine Lounge, in der es Snacks gibt. Die Optik besticht durchgängig mit Orange und Schwarz. Die Wände sind mit aufwändiger 3-D-Lichtkunst sanft ausgeleuchtet. Gleich am Eingang lädt eine Kletterwand zur ersten sportlichen Aufgabe. Das Besondere: Die Route geben jeweils farblich wechselnde Steigelemente vor.

So macht sogar der Muskelkater Spaß

Stolz ist den Robbens anzusehen, wie sie auf die riesige Trampolinlandschaft und ihren immer wieder verschiedenen Herausforderungen blicken. „Das Interaktive ist heutzutage ganz wichtig“, sagt Wolfgang Robben. Sagt’s, und möchte das auch gleich einmal selbst zeigen. Rauf auf den Valo Jump. Robben drückt auf eine Taste am großen Monitor, beginnt auf dem Trampolin zu springen. Auf dem Bildschirm erscheint eine Animation. Wer richtig hüpft, bewältigt so einen Parcours. „Puh, das strengt ganz schön an“, unterbricht Robben. Ehefrau Anja sagt lächelnd: „Ich konnte es auch nicht lassen und habe Muskelkater – aber es macht einfach Spaß.“

Bei einigen Stationen wird es richtig sportlich

Weiter geht’s zum Main Corner: Hier wartet eine ganze Trampolin-Landschaft mit Hindernissen und Basketball-Korb auf Eroberung. Das Vorführen an der nächsten Station mag Robben lieber sein lassen und beschreibt, was die Herausforderung auf dem „High-Performance“-Trampolin ist. Mit den Füßen sind aufleuchtende Tasten in der Wand zu berühren. Drehen und auf dem Rücken ins Trampolin plumpsen – „eher nichts für Anfänger“, meint er.

Bei der nächsten Station gibt’s Duelle auf einer Slackline. Der Verlierer plumpst sanft in eine Schnitzelgruppe. Freitagvormittag war die noch leer. Die Lieferung steckte noch auf der Autobahn fest.

An der Cardio Wall können auch Eltern-Kind-Duelle stattfinden

Bei der „Cardio Wall“ packt Robben dann doch wieder die Neugierde, ob er es schafft. Mit jedem Sprung drückt er farbig aufleuchtende Buttons aus. Eine Uhr zeigt an, wie schnell er ist. Der Reiz jedoch sei, ein Duell mit dem Springer auf dem zweiten Trampolin zu machen. „Das können auch Eltern mit ihrem Kind machen“, sagt er.

Nun hoffen Robbens, dass sie mit der „Sprung Fabrik“ den Nerv der Gifhorner getroffen haben. Weil sie vor allem für Jugendliche etwas bieten möchten, soll der Trampolinpark bis 20 Uhr geöffnet sein. Auch Kombi-Tickets fürs Takka Tukka und die „Sprung Fabrik“ sind im Angebot. Los geht’s am Samstag ab 11 Uhr.

Von Andrea Posselt