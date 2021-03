Gifhorn

„Endlich fahren wir wieder auf die Straßen!“, sagen die Organisatoren von Fridays for Future und laden ein, gemeinsam mit Parents for Future am Tag des weltweiten Klimastreiks am Freitag, 19. März um 17 Uhr mit einer Fahrraddemo für mehr Verkehrssicherheit zu demonstrieren. Treffen ist an der Flutmulde. Dieses Mal neu: ein extra Demoabschnitt für besonders erfahrene und sichere Inline-Skaterinnen und -Skater, die mit Helm, Schonern und Licht oder Reflektoren in der Demo mitfahren dürfen.

„Ein mögliche Querung für Radfahrerinnen und Radfahrer in der Fußgängerzone mag zwar ein Meilenstein sein, auf dem Weg zu einer fairen und klimagerechten Mobilität aber nur ein Kieselstein in einer Kiesgrube“, bewertet Jennifer Zauter von Fridays for Future Gifhorn die Bemühungen der Stadtverwaltung. Noch nicht gelöste Probleme seien beispielsweise der City-Ring für Rad und Co. und das Fehlen von Radwegen. „Was wir nicht gebrauchen können, sind leere Versprechungen“, sagt Zauter.

Die Jugendlichen erwarten ähnlich viele Fahrraddemonstranten wie sonst

Bei den zahlreichen Fahrraddemos in den vergangenen zwei Jahren im Gifhorner Stadtgebiet demonstrierten regelmäßig 50 bis 80 Radlerinnen und Radler für mehr Radwege, bessere Verkehrsrouten für Rad, Skates oder Fußgänger und mehr Verkehrssicherheit. Eine ähnlich große Menge erwarten Fridays for Future auch diese Woche.

Wer zur Fahrraddemo kommen will, muss sich nicht anmelden, aber ein paar Regeln beachten: Während der Anfangskundgebung um 17 Uhr an der Flutmulde gilt für alle eine Maskenpflicht und ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern. Wenn es dann per Rad oder Inline-Skates durch Gifhorn geht, darf die Maske abgesetzt werden unter der Bedingung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Abstand von etwa zwei Metern zueinander halten und einzeln hintereinander fahren.

Fridays for Future legen großen Wert auf das Einhalten der Regeln

„Diese Regeln sind uns besonders wichtig, denn wir wollen ein Demonstrieren ohne Ansteckungsrisiko für alle ermöglichen“, heißt es von den Organisatorinnen und Organisatoren der Fahrraddemo. Selbstverständlich ist ein verkehrstaugliches Fahrrad zu benutzen. Alle Gesundheitsregeln und Sicherheitsauflagen sind mit der Stadtverwaltung und der Polizei abgesprochen, die die Fahrraddemo wieder begleiten wird.

Es bleibt aber nicht bei der Fahrraddemo. Schon am Vormittag gibt es um 10 Uhr eine Mahnwache mit vielen, bunten Demoschildern und Transparenten im Gifhorner Schlosshof. Gerade im Superwahljahr 2021 gelte, dass leere Versprechungen von Politik und Co. in der Bekämpfung der Klimakrise unzulässig sind, so Fridays for Future. Was es aus Sicht von ihnen auch nicht braucht, sind weitere langfristige Klimaziele bis 2030, 2040 oder 2050. „Wie gesagt, die gibt es schon. Was wir wirklich brauchen, sind direkte, kurzfristige, aber wohl überlegte Handlungen.“ Und die Fridays meinen, dass damit jetzt schon begonnen werden muss, weil Wahlkampf kein Grund sei, die notwendige Arbeit liegen zu lassen.

Von der AZ-Redaktion