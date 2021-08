Tag der offenen Grabung an der Sassenburg

Gifhorn/Sassenburg

Was gibt’s Neues zur Namensgeberin der Gemeinde Sassenburg? Seit Anfang August sind die Kreis- und Stadtarchäologie Gifhorn, die Universität Leipzig und die Archäologische Arbeitsgemeinschaft im Museums- und Heimatverein Gifhorn mit vereinten Kräften am Werk, um ein paar Geheimnisse zu lüften. Was sie gefunden haben, präsentieren sie am Freitag, 20. August, zwischen 13 und 17 Uhr vor Ort.

Dann haben alle Interessenten die Möglichkeit, sich über die laufenden archäologischen Untersuchungen zu informieren und den Fachleuten über die Schulter zu schauen. Bei Führungen über das Gelände werden neben den aktuellen Erkenntnissen auch die verschiedenen archäologischen Dokumentationsverfahren vorgestellt.

Das Grabungsteam berichtet auf einem Blog über die Arbeiten

Wer entweder so neugierig ist, dass er nicht mehr warten möchte, oder am Freitag keine Zeit hat, kann auch unter www.mhv-gifhorn.de/sassenburg schon einen ersten Blick auf das Projekt werfen. Dort hat das Grabungsteam einen Blog eingerichtet, auf dem es regelmäßig über die Fortschritte informiert.

Obwohl die Sassenburg als einstige Ringwallanlage eines der wichtigsten Bodendenkmale in und um Gifhorn ist, liegen über sie so gut wie keine gesicherten Informationen vor. Wichtigstes Ziel der Untersuchung ist daher, Hinweise auf die Zeitstellung und Funktion der Befestigung zu gewinnen. Ein Satz aus einem Blogeintrag: „Es wird immer deutlicher, dass die eiszeitliche Düne in der Alleraue seit langer Zeit als Aufenthaltsort genutzt wurde.“

Finanzielle Unterstützung von mehreren Seiten

Finanzielle Förderung erhalten die Forschenden vom Museums- und Heimatverein Gifhorn und der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung, die das Vorhaben mit einem Betrag von 4 400 Euro unterstützt. Weitere Unterstützung kommt von der Stadt und dem Landkreis Gifhorn.

Hinweise zur Anfahrt zum Tag der offenen Grabung:

Wer zum Tag der offenen Grabung am Freitag kommen möchte, findet die Grabungsstätte wie folgt: Die „Sassenburg“ befindet sich etwa vier Kilometer östlich des Gifhorner Stadtzentrums an einer ehemaligen Aller-Furt. Das Gelände liegt dicht an der Bundesstraße 188 (B 188), in Fahrtrichtung Wolfsburg auf der rechten Seite, kurz vor der Abzweigung der Landesstraße 289 nach Westerbeck und Grußendorf. Bei der Anfahrt mit dem Auto wird darum gebeten, das Fahrzeug an der IGS Sassenburg abzustellen und von dort zu Fuß zur Sassenburg zu gehen. Soweit möglich, wird eine Anreise mit dem Fahrrad empfohlen. Das Gelände ist uneben, die Kreisverwaltung empfiehlt daher festes Schuhwerk. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Nach der niedersächsischen Corona-Verordnung besteht jedoch die Pflicht, während der Führungen eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen.

Von der AZ-Redaktion