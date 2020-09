Gifhorn

Am 11. September ist der internationale Tag der Obdachlosen. Doch wer sind diese Menschen, wie leben sie in Gifhorn? Die AZ hat mit zwei von ihnen gesprochen.

Das Treffen findet im Tagestreff Moin Moin statt. Hierher kommen Birgit (51) und Ralf (49) zweimal die Woche. Nervös warten sie am Eingang. Erzählen möchten sie gerne von ihrem Leben, warum und wie sie obdachlos wurden, von den Menschen, die ihnen helfen, aber auch von jenen, die sie beklauen. Von ihrem derzeit größten Traum – eine eigene Wohnung zu finden. Aber mit ihrem richtigen Namen, den sie der Redaktion dennoch verraten, möchten sie nicht in die Zeitung. „Wir suchen eine Wohnung, und dann finde ich hoffentlich auch wieder Arbeit“, sagt Birgit, wie sie genannt werden möchte. Sie befürchtet Nachteile bei der Wohnungssuche, wenn ihr Name zu lesen ist.

Ein Handy, um im Notfall Polizei oder Krankenwagen zu rufen

Denn Wohnungen seien ohnehin schwer zu finden, für Obdachlose besonders. „Wir suchen seit zwei Jahren.“ Die Wohnung sei Voraussetzung für eine geregelte Arbeit. Nur mit dem Zelt, in dem die beiden gemeinsam bei Regen schlafen, klappe das nicht. „Wenn ich morgens um 6 Uhr los muss, dann kann ich vorher nirgends duschen“, nennt sie ein Beispiel für die Probleme. Duschen können Birgit und Ralf im Moin Moin – aber das öffnet jetzt wegen Corona erst um 10 Uhr, sonst um 9 Uhr. Zweimal die Woche kommen sie her, waschen hier auch ihre Wäsche, bekommen ein warmes Essen, laden ihre Handys auf. „Die brauchen wir für den Notfall, um die Polizei oder einen Krankenwagen zu rufen.“ Bisher war das zum Glück noch nicht notwendig. Zurück zu Moin Moin: „Ohne die Leute hier wären wir total aufgeschmissen. Danke“, sagt Birgit. „Das ist wie bei Muttern hier“, ergänzt Ralf. Nicht zuletzt deswegen kommen sie immer wieder gerne nach Gifhorn zurück, wenn sie eine Weile durch andere Städte gezogen sind.

Im gleichen Gebäude wie der Tagestreff ist auch die Ambulante Hilfe der Diakonie, dort sind die beiden postalisch gemeldet. Dadurch bekommen sie Hartz IV vom Arbeitsamt. Über das Arbeitsamt sind sie auch krankenversichert. „Aber in Krankenhäusern werden wir wie Menschen zweiter Klasse behandelt“, hat Ralf erlebt. Außerdem sammeln sie Leergut, um etwas Pfandgeld zu bekommen. „Aber wir betteln nicht“, sagt Birgit. Und beide versuchen, sich zu pflegen – so gut es eben als Obdachlose geht. Besser ginge das in einer eigenen Wohnung. „Das wäre unser schönstes Weihnachtsgeschenk“, verrät Birgit. „Wir wollen ja nicht viel. Aber wir leben nicht gerne auf der Straße.“

„Ich liege oft nachts wach, horche auf jedes Geräusch und habe Angst“

Dass es dazu kam, verdanken sie beide Schicksalsschlägen. Bei Birgit waren es familiäre Differenzen, die dazu führten, dass sie plötzlich ohne Wohnung war. Ralf arbeitete und wohnte bei einem Freund an der Nordsee. Bei einem Arbeitseinsatz in Gifhorn ließ der Freund ihn einfach hier, setzte ihn quasi aus. Auf der Straße lernten sich beide kennen. Ralf lud Birgit zum Essen bei sich ein, beide kochen gerne. Ralf hatte damals eine Unterkunft bei der Diakonie, die er verlor, weil Mitbewohner Lügen über ihn verbreiteten, wie er sagt.

Unter freiem Himmel: Birgit und Ralf schlafen meist in einem Zelt wie dieser Obdachlose in Berlin – wo, das wollen sie aus Angst vor einem Überfall nicht verraten. Quelle: dpa

Wo sie jetzt übernachten, erzählen sie nicht. Aus Angst, es könne jemand in der Zeitung lesen und sie überfallen. Oder bestehlen. Letzteres wäre nicht das erste Mal. „Es gibt Leute, die beklauen uns. Wir haben so schon Essen, Geld, Handy, Klamotten verloren“, erzählt Birgit. Meist kommen die nachts. „Deshalb liege ich oft nachts wach, horche auf jedes Geräusch und habe Angst.“ Wenn sie durch die Gifhorner Fußgängerzone gehen, werden sie oft zwar seltsam angesehen, aber bisher in Ruhe gelassen. Doch es gebe auch andere Leute, solche, die helfen. Die Essen bringen. Oder Geld, Pfandflaschen, mal einen Kaffee.

Tagestreff Moin Moin: Die Gifhorner Einrichtung ist für Obdachlose, die in der Stadt leben oder auf ihrem Weg durch sie hindurch kommen, eine wichtige Anlaufstelle. Quelle: Sebastian Preuß

Neben der Angst, der fehlenden Hygiene und der ungemütlichen Unterkunft in dem kleinen Zelt vor allem bei Sturm und Regen gibt es noch ein weiteres Problem: Das Geld vom Arbeitsamt und vom Pfandsammeln reicht kaum. „Wir müssen täglich einkaufen und können keine Lebensmittel lagern, wegen der Ameisen, Vögel und Ratten in der Natur.“ Kleine Packungen seien aber oft vergleichsweise teurer. Und zubereiten können sie auch nichts. Kaffee kochen? „Geht nicht. Also müssen wir ihn teuer fertig kaufen“, sagt Birgit. Zwei fertige Tassen beim Bäcker kosten so viel wie ein Pfund Kaffeepulver im Supermarkt. Noch ein Grund, warum sie gerne ins Moin Moin kommen. Denn hier bekommen sie den Kaffee gratis.

Obdachlose: So ist die Lage im Landkreis Gifhorn Wie viele Obdachlose es im Landkreis Gifhorn gibt, lässt sich nicht sagen. „Es gibt nur wenige, die wirklich aus Gifhorn stammen. Der Großteil sind Umherziehende, die für ein paar Tage hier bleiben“, sagt Uwe Bilau. Er ist mit Elisabeth Behrends und Ralf Maletz Sozialarbeiter im Gifhorner Tagestreff Moin Moin. Rund 300 verschiedene Personen kommen über das Jahr hier her. Täglich werden rund 50 Menschen begrüßt – zumindest war das vor Corona so. Darunter sind aber nicht nur Obdachlose, deshalb sind laut Bilau diese Zahlen nicht aussagekräftig. Aktuell dürfen sich im Tagestreff maximal sechs Besucher gleichzeitig aufhalten. Außerdem seien nur noch zehn Prozent der Umherziehenden unterwegs. „Corona hat den Strom fast zum Erliegen gebracht.“ Wegen der Corona-Regeln nehmen die Kommunen nur noch Obdachlose, die auch in der jeweiligen Kommune gemeldet sind, in ihren Unterkünften auf, sagt der Sozialarbeiter. In Gifhorn gibt es eine solche Unterkunft am Kiebitzweg. Dort waren vorher 17 Plätze vorhanden für Aufenthalte über Nacht, wegen Corona wurde das Kontingent umgestellt – auf zehn Plätze, die durchgehend belegt werden. Damit der Tagestreff helfen kann – beispielsweise mit warmem Essen für die Obdachlosen –, ist er auf Spenden angewiesen. Hauptsponsoren sind die Gifhorner Tafel, Food Sharing, Gmyrek und die Martin-Luther-Gemeinde. Dennoch: „Geld, Lebensmittel und auch Bekleidung jetzt zum Winter können wir immer gebrauchen“, sagt Elisabeth Behrends. Sie bittet um vorherige Kontaktaufnahme durch die Spender unter Tel. (0 53 71) 8 97 91 10 oder per E-Mail an Tagestreff_Gifhorn@diakonie-dwb.de.

Von Thorsten Behrens